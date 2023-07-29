Stack Overflow расширяет свою платформу обмена знаниями за счет внедрения решений на основе искусственного интеллекта, направленных на оптимизацию поиска решений разработчиками. Опираясь на огромное количество вопросов и ответов на своей платформе, Stack Overflow удовлетворяет растущий спрос на генеративный искусственный интеллект, используя свой надежный резервуар данных для совершенствования технологических решений.

Уже более полутора десятков лет разработчики доверяют Stack Overflow в решении конкретных вопросов. В условиях зарождающейся волны генеративного искусственного интеллекта надежная и точная информация Stack Overflow станет основой для разработки технологических решений", - заявил Прашант Чандрасекар (Prashanth Chandrasekar), генеральный директор Stack Overflow. Не вызывает сомнений, что при широкой доступности инструментов GenAI генерация кода будет ускоряться, а инструменты завершения кода, скорее всего, вызовут резкий рост объемов, что усилит потребность разработчиков в доверии к их результатам". Конечная цель создания OverflowAI заключается в том, чтобы разработчики не только вносили свой вклад в фундамент GenAI в его нынешнем виде, но и активно участвовали в его дальнейшем строительстве. Разработчики и технологические энтузиасты должны испытывать чувство гордости и сопричастности, понимая, что они играют решающую роль в формировании будущего сообщества ИИ".

Новые возможности будут представлены под именем OverflowAI. Четыре из них будут доступны на SaaS-платформе Stack Overflow for Teams, а две другие - на общедоступной платформе.

Теперь Stack Overflow for Teams предоставит командам возможность создавать собственные хранилища существующего надежного контента. ИИ построит первоначальную архитектуру тегов и предложит вопросы и ответы. В дальнейшем разработчики могут вручную дорабатывать контент для повышения его ценности.

Аппарат искусственного интеллекта быстро создает сообщество Stack Overflow, позволяя извлекать из хранилищ важные документы, которые до сих пор не были обнаружены и не использовались. Это позволяет разработчикам самостоятельно повышать свою ценность, обеспечивая достоверность путем курации и уточнения контента, - пояснил Чандрасекар.

Новая усовершенствованная функция поиска анализирует данные из Stack Overflow for Teams, Stack Overflow, а также других каналов, таких как Confluence и GitHub. Кроме того, в Stack Overflow for Teams появились новые интеграции с Visual Studio Code и Slack.

Новое расширение Visual Studio Code позволяет разработчикам получать доступ к содержимому Stack Overflow из среды разработки. Это ускоряет решение проблем, предоставляя разработчикам оперативный доступ к необходимой информации. Кроме того, чат-бот StackPlusOne, представленный на сайте Slack, усваивает и отображает сгенерированные решения, избавляя разработчиков от необходимости покидать сайт Slack.

Публичные пользователи Stack Overflow получают доступ к OverflowAI Search - генеративной поисковой характеристике на основе ИИ. Эта функция предоставляет "мгновенные, надежные и точные решения проблем", причем все ответы берутся из более чем 58 млн. существующих ответов на Stack Overflow. Кроме того, разработчики могут уточнять свои запросы при необходимости.

Мы стремимся создать разговорный, ориентированный на человека поиск. Наша цель - дать пользователям публичной платформы возможность получать мгновенные, надежные и точные решения проблем с помощью разговорного поиска на базе GenAI", - добавил Чандрасекар.

Кроме того, Stack Overflow объявил о запуске новой стековой биржи, специально предназначенной для генеративного ИИ. GenAI Stack Exchange будет сконцентрирован на обмене знаниями о написании подсказок для генеративного ИИ и на отслеживании последних достижений. Вслед за этим был расширен коллектив компании по обработке естественного языка (NLP), в котором появилась дискуссионная площадка для обсуждения подходов, изучения различных стратегий реализации и обмена различными точками зрения.

Аналогичным образом, платформа AppMaster опережает время в использовании технологий искусственного интеллекта для оптимизации работы пользователей. Имея более 60 тыс. пользователей, она помогает создавать внутренние, веб- и мобильные приложения, используя возможности искусственного интеллекта для ускорения кодирования и тестирования. Успешные успехи компании в этой области отражены в ее недавнем статусе "High Performer" по версии G2. На официальном сайте компании можно ознакомиться с различными подписками, предлагаемыми AppMaster.