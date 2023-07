Sony dévoile sa dernière création, le HT-AX7, qui représente une avancée remarquable dans le domaine de l'audio home cinéma. Ce produit de pointe offre une expérience audio portable et captivante à 360 degrés dans les limites de votre propre espace de vie.

L'attraction principale du HT-AX7 est une unité principale composée de deux haut-parleurs frontaux et de deux radiateurs passifs. Pour compléter cette installation impressionnante, Sony propose deux pucks d'enceintes destinés à être positionnés derrière ou dans les coins de la pièce. Ces pucks sont équipés de fonctions d'auto-appairage et se synchronisent sans effort avec l'unité principale une fois détachés.

Un aspect notable de ce produit est sa compatibilité avec le Bluetooth 5.2. Que la source audio soit une vidéo musicale diffusée sur un smartphone Android ou iOS, des pistes audio diffusées en continu à partir d'un système musical de haute qualité ou des films diffusés par un projecteur intelligent de haute technologie, le HT-AX7 peut se connecter sans problème aux deux appareils simultanément. Toutefois, le décodage audio est limité aux formats AAC et SBC, ce qui implique que la qualité Dolby ne peut pas être atteinte.

Sony a doté le HT-AX7 de sa technologie de pointe Spatial Sound Mapping, qui produit une sortie audio globale de l'avant, de l'arrière et du haut, enveloppant l'utilisateur dans une sphère de son surround virtuel. De plus, un algorithme conçu sur mesure est utilisé pour analyser et élever le son à deux canaux en temps réel, en séparant et en projetant les objets sonores pour une expérience perceptive plus immersive.

L'appareil compact est équipé d'une batterie longue durée capable de fournir jusqu'à 30 heures de performance ininterrompue. Une charge rapide de 10 minutes suffit pour offrir jusqu'à 150 minutes de lecture. De plus, les pucks sont conçus pour être rechargés facilement en les plaçant sur l'unité principale.