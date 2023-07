Firma Sony zaprezentowała swój najnowszy produkt, HT-AX7, który stanowi niezwykły postęp w dziedzinie dźwięku kina domowego. Ten najnowocześniejszy produkt zapewnia przenośne i urzekające 360-stopniowe wrażenia dźwiękowe w zaciszu własnego salonu.

Główną atrakcją HT-AX7 jest jednostka główna z dwoma głośnikami skierowanymi do przodu i dwoma pasywnymi radiatorami. Do tego imponującego zestawu, Sony oferuje dwa uchwyty głośnikowe przeznaczone do umieszczenia za lub w rogach pokoju. Krążki te są wyposażone w funkcję automatycznego parowania i bez wysiłku synchronizują się z jednostką główną po odłączeniu.

Godnym uwagi aspektem tego produktu jest jego kompatybilność z Bluetooth 5.2. Niezależnie od tego, czy źródłem dźwięku jest teledysk odtwarzany na smartfonie z systemem Android lub iOS, ścieżki audio przesyłane strumieniowo z wysokiej jakości systemu muzycznego, czy też filmy odtwarzane przez zaawansowany technologicznie inteligentny projektor, HT-AX7 może płynnie łączyć się z dwoma urządzeniami jednocześnie. Dekodowanie dźwięku jest jednak ograniczone do formatów AAC i SBC, co oznacza, że jakość Dolby może nie być osiągalna.

Sony wyposażyło HT-AX7 w zaawansowaną technologię Spatial Sound Mapping, która generuje rozległy dźwięk z przodu, z tyłu i z góry, zamykając użytkownika w wirtualnej sferze dźwięku przestrzennego. Co więcej, specjalnie zaprojektowany algorytm jest wykorzystywany do analizy i podnoszenia poziomu dwukanałowego dźwięku w czasie rzeczywistym, segregując i wyświetlając obiekty dźwiękowe w celu uzyskania bardziej wciągających wrażeń.

Kompaktowe urządzenie jest wyposażone w baterię o długiej żywotności, która może zapewnić do 30 godzin nieprzerwanej pracy. Szybkie ładowanie trwające zaledwie 10 minut wystarczy, aby zapewnić do 150 minut odtwarzania. Co więcej, podstawki głośnikowe zostały zaprojektowane tak, aby można je było łatwo naładować, dokując je do jednostki głównej.