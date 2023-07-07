Sony, ev sineması sesi alanında kayda değer bir gelişme sunan en yeni ürünü HT-AX7'yi tanıttı. Bu son teknoloji ürün, kendi yaşam alanınızın sınırları içinde taşınabilir ve büyüleyici 360 derecelik bir ses deneyimi sunar.

HT-AX7'nin yıldız cazibesi, öne bakan iki hoparlöre ve iki pasif radyatöre sahip bir ana ünitedir. Bu etkileyici kuruluma ek olarak Sony, odanın köşelerine veya arkasına yerleştirilmesi amaçlanan iki hoparlör diski sunuyor. Bu diskler, otomatik eşleştirme yetenekleriyle donatılmıştır ve ayrıldıktan sonra ana ünite ile zahmetsizce senkronize olur.

Bu ürünün dikkate değer bir yönü, Bluetooth 5.2 ile uyumlu olmasıdır. Ses kaynağı ister bir Android veya iOS akıllı telefonda oynatılan bir müzik videosu, ister yüksek kaliteli bir müzik sisteminden yayınlanan ses parçaları veya yüksek teknoloji ürünü bir akıllı projektörde oynatılan filmler olsun, HT-AX7 aynı anda iki cihaza sorunsuz bir şekilde bağlanabilir. . Ancak, ses kod çözme AAC ve SBC formatlarıyla sınırlıdır, bu da Dolby kalitesinin elde edilemeyebileceği anlamına gelir.

Sony, HT-AX7'yi önden, arkadan ve yukarıdan kapsamlı bir ses çıkışı üreten ve kullanıcıyı sanal bir surround ses küresine hapseden yüksek teknolojili Mekansal Ses Haritalama teknolojisi ile donattı. Ayrıca, algısal olarak daha sürükleyici bir deneyim için gerçek zamanlı, iki kanallı sesi analiz etmek ve yükseltmek, ses nesnelerini ayırmak ve yansıtmak için özel olarak tasarlanmış bir algoritma kullanılır.

Kompakt cihaz, 30 saate kadar kesintisiz performans sağlayabilen uzun ömürlü bir pil ile donatılmıştır. Yalnızca 10 dakikalık hızlı şarj, 150 dakikaya kadar oynatma süresi sağlamak için yeterlidir. Dahası, hoparlör diskleri ana ünitenin üzerine yerleştirilerek kolayca şarj edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.