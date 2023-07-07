索尼推出了其最新作品HT-AX7，它在家庭影院音频领域取得了显著的进步。这一尖端产品在您自己的生活空间范围内提供了便携和迷人的360度音频体验。

HT-AX7的主角是一个拥有两个前置扬声器和两个被动辐射器的主装置。在这一令人印象深刻的设置中，索尼提供了两个扬声器卡子，用于放置在房间的后面或角落里。这些卡子配备了自动配对功能，一旦拆开就能毫不费力地与主机同步。

该产品的一个值得注意的方面是它与蓝牙5.2的兼容性。无论音源是在安卓或iOS智能手机上播放的音乐视频，还是从高品质音乐系统中流传的音轨，或是通过高科技智能投影仪播放的电影，HT-AX7都可以同时与这两台设备无缝连接。然而，音频解码仅限于AAC和SBC格式，这意味着杜比质量可能无法实现。

索尼为HT-AX7配备了高科技的空间声音映射技术，该技术可以从前面、后面和上面产生扫射式的音频输出，将用户包裹在一个虚拟的环绕声球中。此外，一个定制设计的算法被用来分析和提升实时的双声道音频，隔离和投射声音对象，以获得更有感觉的沉浸式体验。

这个紧凑的设备配备了一个持久的电池，能够提供长达30小时的不间断性能。仅10分钟的快速充电就足以提供长达150分钟的播放时间。更重要的是，扬声器球的设计可以通过将它们停靠在主机上轻松充电。