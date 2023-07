A Sony revela a sua mais recente criação, o HT-AX7, que apresenta um avanço notável no domínio do áudio de cinema em casa. Este produto de vanguarda proporciona uma experiência de áudio de 360 graus portátil e cativante, mesmo dentro dos limites do seu próprio espaço de vida.

A principal atração do HT-AX7 é uma unidade principal que se orgulha de ter duas colunas frontais e dois radiadores passivos. Para além desta configuração impressionante, a Sony oferece dois pucks para colunas destinados a serem posicionados atrás ou nos cantos da sala. Estes pucks estão equipados com capacidades de emparelhamento automático e sincronizam-se sem esforço com a unidade principal depois de serem retirados.

Um aspeto notável deste produto é a sua compatibilidade com Bluetooth 5.2. Quer a fonte de áudio seja um vídeo de música a ser reproduzido num smartphone Android ou iOS, faixas de áudio em streaming a partir de um sistema de música de alta qualidade ou filmes a serem reproduzidos através de um projetor inteligente de alta tecnologia, o HT-AX7 consegue estabelecer uma ligação perfeita com os dois dispositivos em simultâneo. No entanto, a descodificação de áudio está limitada aos formatos AAC e SBC, o que implica que a qualidade Dolby pode não ser atingível.

A Sony equipou o HT-AX7 com a sua tecnologia de mapeamento de som espacial de alta tecnologia, que produz uma saída de áudio abrangente a partir da frente, de trás e de cima, envolvendo o utilizador numa esfera de som surround virtual. Além disso, é utilizado um algoritmo personalizado para analisar e elevar o áudio de dois canais em tempo real, segregando e projectando objectos sonoros para uma experiência percetivelmente mais envolvente.

O dispositivo compacto está equipado com uma bateria de longa duração capaz de proporcionar até 30 horas de desempenho ininterrupto. Um carregamento rápido de apenas 10 minutos é suficiente para proporcionar até 150 minutos de tempo de reprodução. Além disso, os pucks para altifalantes foram concebidos para serem recarregados facilmente, bastando encaixá-los na unidade principal.