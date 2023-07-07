كشفت سوني النقاب عن أحدث ابتكاراتها ، HT-AX7 ، والتي تمثل تقدمًا ملحوظًا في مجال صوت المسرح المنزلي. يوفر هذا المنتج المتطور تجربة صوتية محمولة وآسرة بزاوية 360 درجة داخل حدود مساحة المعيشة الخاصة بك.

جاذبية النجم لـ HT-AX7 هي وحدة رئيسية تتميز بسماعتين أماميتين ومشعاعين منفعلين. إضافة إلى هذا الإعداد المثير للإعجاب ، تقدم Sony قرصين لمكبرات الصوت من المفترض أن يتم وضعهما خلف أو في زوايا الغرفة. تم تجهيز كرات الصولجان هذه بإمكانيات الاقتران التلقائي وتتزامن بسهولة مع الوحدة الرئيسية بمجرد فصلها.

أحد الجوانب البارزة لهذا المنتج هو توافقه مع Bluetooth 5.2. سواء كان مصدر الصوت عبارة عن فيديو موسيقي يتم تشغيله على هاتف ذكي يعمل بنظام Android أو iOS ، أو مسارات صوتية متدفقة من نظام موسيقى عالي الجودة ، أو أفلام يتم تشغيلها من خلال جهاز عرض ذكي عالي التقنية ، يمكن لـ HT-AX7 الاتصال بسلاسة مع الجهازين في وقت واحد . ومع ذلك ، يقتصر فك تشفير الصوت على تنسيقات AAC و SBC ، مما يعني أن جودة Dolby قد لا تكون قابلة للتحقيق.

لقد منحت سوني HT-AX7 تقنية رسم الخرائط الصوتية عالية التقنية التي تنتج إخراجًا صوتيًا كاسحًا من الأمام والخلف وما فوق ، لتغلف المستخدم في مجال صوت محيط افتراضي. علاوة على ذلك ، يتم استخدام خوارزمية مصممة خصيصًا لتحليل ورفع الصوت في الوقت الفعلي ذي القناتين ، وفصل الكائنات الصوتية وإسقاطها للحصول على تجربة غامرة بشكل أكثر إدراكًا.

يأتي الجهاز الصغير مزودًا ببطارية تدوم طويلاً قادرة على توفير ما يصل إلى 30 ساعة من الأداء المتواصل. يكفي الشحن السريع لمدة 10 دقائق فقط لتوفير ما يصل إلى 150 دقيقة من وقت التشغيل. والأكثر من ذلك ، تم تصميم أقراص السماعات بحيث يمكن إعادة شحنها بسهولة عن طريق تثبيتها فوق الوحدة الرئيسية.