Sony onthult zijn meest recente creatie, de HT-AX7, die een opmerkelijke vooruitgang betekent op het gebied van thuisbioscoopaudio. Dit geavanceerde product levert een draagbare en fascinerende 360-graden audio-ervaring binnen de grenzen van je eigen leefruimte.

De belangrijkste attractie van de HT-AX7 is een hoofdunit die bestaat uit twee front-facing speakers en twee passieve radiatoren. Sony voegt aan deze indrukwekkende opstelling twee luidsprekerpucks toe die bedoeld zijn om achter of in de hoeken van de kamer te plaatsen. Deze pucks zijn uitgerust met auto-pairing mogelijkheden en synchroniseren moeiteloos met de hoofdeenheid zodra deze is losgekoppeld.

Een opvallend aspect van dit product is de compatibiliteit met Bluetooth 5.2. Of de audiobron nu een muziekvideo is die wordt afgespeeld op een Android of iOS smartphone, audiotracks die worden gestreamd vanaf een hoogwaardig muzieksysteem of films die worden afgespeeld via een high-tech smart projector, de HT-AX7 kan naadloos verbinding maken met de twee apparaten tegelijkertijd. Het decoderen van audio is echter beperkt tot AAC- en SBC-formaten, wat betekent dat Dolby-kwaliteit mogelijk niet haalbaar is.

Sony heeft de HT-AX7 uitgerust met zijn high-tech Spatial Sound Mapping technologie die een meeslepende audio-uitvoer van voor, achter en boven produceert en de gebruiker onderdompelt in een virtuele surround-sound sfeer. Bovendien wordt een speciaal ontworpen algoritme gebruikt om real-time tweekanaals audio te analyseren en te verheffen, waarbij geluidsobjecten worden gescheiden en geprojecteerd voor een waarneembaar meeslependere ervaring.

Het compacte apparaat is uitgerust met een duurzame batterij die tot 30 uur ononderbroken prestaties kan leveren. Een snelle oplaadbeurt van slechts 10 minuten is voldoende om tot 150 minuten afspeeltijd te bieden. Bovendien zijn de luidsprekerpucks ontworpen om eenvoudig te worden opgeladen door ze bovenop de hoofdeenheid te plaatsen.