Компания Sony представляет свое последнее творение, HT-AX7, которое является выдающимся достижением в области аудиосистемы домашнего кинотеатра. Этот ультрасовременный продукт обеспечивает портативное и захватывающее 360-градусное звучание прямо в пределах вашего собственного жилого пространства.

Главной достопримечательностью HT-AX7 является основной блок, состоящий из двух фронтальных динамиков и двух пассивных радиаторов. В дополнение к этой впечатляющей системе Sony предлагает две акустические шайбы, предназначенные для размещения позади или в углах комнаты. Эти шайбы оснащены функцией автоматического сопряжения и после отсоединения легко синхронизируются с основным блоком.

Примечательным аспектом этого продукта является его совместимость с Bluetooth 5.2. Независимо от того, является ли источником звука музыкальное видео, воспроизводимое на смартфоне Android или iOS, аудио треки, транслируемые с высококачественной музыкальной системы, или фильмы, воспроизводимые через высокотехнологичный смарт-проектор, HT-AX7 может легко соединяться с двумя устройствами одновременно. Однако декодирование аудио ограничено форматами AAC и SBC, что означает, что качество Dolby может быть недостижимым.

Sony оснастила HT-AX7 высокотехнологичной технологией Spatial Sound Mapping, которая создает размашистый аудиовыход спереди, сзади и сверху, заключая пользователя в виртуальную сферу объемного звука. Более того, специально разработанный алгоритм используется для анализа и повышения качества двухканального звука в реальном времени, разделяя и проецируя звуковые объекты для более глубокого восприятия.

Компактное устройство оснащено долговечным аккумулятором, способным обеспечить до 30 часов непрерывной работы. Быстрой зарядки всего за 10 минут достаточно, чтобы обеспечить до 150 минут воспроизведения. Более того, шайбы динамика можно легко зарядить, установив их на основной блок.