Sony presenta la sua ultima creazione, l'HT-AX7, che rappresenta un notevole progresso nel campo dell'audio home theatre. Questo prodotto all'avanguardia offre un'esperienza audio a 360 gradi portatile e accattivante proprio all'interno del vostro spazio abitativo.

L'attrazione principale dell'HT-AX7 è un'unità principale che vanta due diffusori frontali e due radiatori passivi. Oltre a questa impressionante configurazione, Sony offre due dischi per diffusori da posizionare dietro o agli angoli della stanza. Questi puck sono dotati di funzionalità di accoppiamento automatico e si sincronizzano senza sforzo con l'unità principale una volta staccati.

Un aspetto notevole di questo prodotto è la sua compatibilità con il Bluetooth 5.2. Che la sorgente audio sia un video musicale in riproduzione su uno smartphone Android o iOS, tracce audio in streaming da un sistema musicale di alta qualità o film riprodotti attraverso un proiettore intelligente ad alta tecnologia, HT-AX7 può connettersi senza problemi con i due dispositivi contemporaneamente. Tuttavia, la decodifica audio è limitata ai formati AAC e SBC, il che implica che la qualità Dolby potrebbe non essere raggiungibile.

Sony ha dotato l'HT-AX7 della sua tecnologia high-tech Spatial Sound Mapping, che produce un'uscita audio ampia dalla parte anteriore, posteriore e superiore, incapsulando l'utente in una sfera sonora surround virtuale. Inoltre, un algoritmo progettato su misura viene utilizzato per analizzare ed elevare l'audio a due canali in tempo reale, separando e proiettando gli oggetti sonori per un'esperienza percettivamente più coinvolgente.

Il dispositivo compatto è dotato di una batteria a lunga durata in grado di fornire fino a 30 ore di prestazioni ininterrotte. Una ricarica rapida di soli 10 minuti è sufficiente per fornire fino a 150 minuti di riproduzione. Inoltre, i dischi dei diffusori sono progettati per essere ricaricati facilmente agganciandoli all'unità principale.