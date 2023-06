Le Sol Reader est une technologie innovante qui brise le moule des casques de réalité virtuelle (VR) en se concentrant sur l'offre d'une expérience unique aux lecteurs passionnés. L'entreprise a récemment obtenu un financement d'amorçage de 5 millions de dollars pour développer un casque de réalité virtuelle spécialisé, exclusivement conçu pour la lecture de livres numériques, se démarquant ainsi des appareils de réalité virtuelle polyvalents plus conventionnels.

Ben Chelf, PDG de Sol, a exprimé son enthousiasme face à la démonstration par Apple de la future technologie AR/VR générale destinée au grand public, mais il a également fait part de ses inquiétudes quant au temps croissant que les gens passent avec leurs appareils intelligents. C'est ce qui a motivé la création du Sol Reader, qui vise à résoudre ce problème en se concentrant sur un seul cas d'utilisation essentiel : la lecture. Ce faisant, l'entreprise vise à promouvoir une relation plus responsable et plus attentive avec les appareils personnels, en offrant une alternative rentable aux produits VR plus onéreux des grands géants de la technologie.

Le Sol Reader est actuellement disponible en pré-commande au prix compétitif de 350 dollars, et les acheteurs peuvent choisir parmi une variété de couleurs. Doté d'écrans e-ink à éclairage latéral similaires à ceux des appareils Kindle, le casque est équipé d'une télécommande et d'un chargeur, et offre une autonomie de lecture d'environ 25 heures avec une batterie pleine. Les écrans e-ink de 1,3 pouce de l'appareil offrent une résolution de 256x256 par œil et prennent en charge 64 Mo de stockage, ce qui garantit un espace suffisant pour les livres lors de sessions de lecture prolongées.

Conçu pour être convivial, le Sol Reader comprend un réglage dioptrique intégré, permettant aux porteurs de lunettes ou de lentilles de contact d'utiliser l'appareil sans avoir besoin d'une correction visuelle supplémentaire. Toutefois, l'entreprise n'a pas fourni de détails spécifiques concernant la plage de réglage exacte.

La startup a récemment clôturé un tour de table de 5 millions de dollars, mené par Garry Tan (Initialized, Y Combinator), qui a eu lieu il y a environ un an. Actuellement, l'entreprise envoie des "copies avancées" (bêta privée) du casque à un groupe sélectionné de testeurs d'accès anticipé. La production complète n'a pas encore commencé et les clients potentiels sont encouragés à s'inscrire sur la liste d'attente pour avoir une chance de mettre la main sur une paire de lunettes Sol Reader.

Bien que son approche de la technologie VR ne soit pas conventionnelle, le Sol Reader, qui se concentre sur l'amélioration de l'expérience de lecture, pourrait séduire un large public d'amateurs de livres. Alors que la tendance au développement sans code continue de gagner du terrain grâce à des plateformes telles qu'AppMaster, les consommateurs pourraient de plus en plus adopter des produits spécialisés et de niche comme le Sol Reader, qui constitue un exemple inspirant de la manière dont les entreprises technologiques peuvent encourager une utilisation plus consciente des appareils personnels.