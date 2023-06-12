تعد Sol Reader قطعة تقنية مبتكرة تكسر قالب سماعات الواقع الافتراضي (VR) من خلال التركيز على توفير تجربة فريدة للقراء المتحمسين. حصلت الشركة مؤخرًا على جولة أولية بقيمة 5 ملايين دولار لتطوير سماعة رأس متخصصة للواقع الافتراضي مصممة حصريًا لاستهلاك الكتب الرقمية ، مما يميز نفسها عن أجهزة الواقع الافتراضي متعددة الأغراض التقليدية.

أعرب بن تشيلف ، الرئيس التنفيذي في Sol ، عن سعادته بعرض Apple لتقنية AR / VR العامة المستقبلية التي تستهدف الجماهير ، لكنه أثار أيضًا مخاوف بشأن زيادة الوقت الذي يقضيه الأشخاص مع أجهزتهم الذكية. أدى ذلك إلى إنشاء Sol Reader ، والذي يهدف إلى معالجة هذه المشكلة من خلال تضييق نطاق تركيزه على حالة استخدام واحدة أساسية - القراءة. من خلال القيام بذلك ، تهدف الشركة إلى تعزيز علاقة أكثر مسؤولية وعقلانية مع الأجهزة الشخصية ، وتقديم بديل فعال من حيث التكلفة لمنتجات الواقع الافتراضي الأغلى سعراً من عمالقة التكنولوجيا الكبرى.

يتوفر Sol Reader حاليًا للطلب المسبق بسعر تنافسي يبلغ 350 دولارًا ، ويمكن للمشترين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الألوان. تتميز السماعة بإضاءة جانبية وشاشات حبر إلكتروني مماثلة لتلك الموجودة في أجهزة Kindle ، وهي مزودة بجهاز تحكم عن بعد وشاحن ، وتوفر حوالي 25 ساعة من وقت القراءة على بطارية كاملة. توفر شاشات الحبر الإلكتروني في الجهاز مقاس 1.3 بوصة دقة عرض لكل عين تبلغ 256 × 256 وتدعم سعة تخزين تبلغ 64 ميجابايت ، مما يضمن مساحة كافية للكتب أثناء جلسات القراءة الممتدة.

تم تصميم Sol Reader ليكون سهل الاستخدام ، ويتضمن تعديلًا داخليًا للديوبتر ، مما يسمح للأفراد الذين يرتدون النظارات أو العدسات اللاصقة باستخدام الجهاز دون الحاجة إلى تصحيح رؤية إضافي. ومع ذلك ، لم تقدم الشركة تفاصيل محددة فيما يتعلق بنطاق التعديل الدقيق.

أنهت الشركة الناشئة مؤخرًا جولة التمويل البالغة 5 ملايين دولار والتي قادها جاري تان (تم البدء فيها ، Y Combinator) وتم تنفيذها منذ حوالي عام. تقوم الشركة حاليًا بشحن "نسخ متقدمة" (تجريبية خاصة) من سماعة الرأس إلى مجموعة مختارة من مختبري الوصول المبكر. لم يبدأ الإنتاج الكامل بعد ، ويتم تشجيع العملاء المحتملين على الانضمام إلى قائمة الانتظار لتأمين فرصتهم في الحصول على زوج من نظارات Sol Reader.

في حين أنه غير تقليدي في مقاربته لتقنية الواقع الافتراضي ، فإن تركيز Sol Reader's الفريد على تحسين تجربة القراءة قد يجذب جمهورًا عريضًا من محبي الكتب. نظرًا لاستمرار اتجاه تطوير عدم وجود رمز في اكتساب قوة دفع من خلال منصات مثل AppMaster ، فقد يتبنى المستهلكون بشكل متزايد المنتجات المتخصصة والمتخصصة مثل Sol Reader ، والتي تعد مثالًا ملهمًا على كيفية قيام شركات التكنولوجيا بتعزيز الاستخدام الواعي للأجهزة الشخصية.