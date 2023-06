Sol Reader to innowacyjna technologia, która przełamuje schemat zestawów słuchawkowych wirtualnej rzeczywistości (VR), koncentrując się na zapewnieniu wyjątkowych wrażeń zapalonym czytelnikom. Firma niedawno pozyskała 5 milionów dolarów na opracowanie specjalistycznego zestawu słuchawkowego VR przeznaczonego wyłącznie do konsumpcji książek cyfrowych, odróżniając się od bardziej konwencjonalnych, wielofunkcyjnych urządzeń VR.

Ben Chelf, dyrektor generalny Sol, wyraził podekscytowanie demonstracją Apple dotyczącą przyszłej ogólnej technologii AR / VR skierowanej do mas, ale także wyraził obawy dotyczące rosnącej ilości czasu spędzanego przez ludzi z ich inteligentnymi urządzeniami. To skłoniło do stworzenia Sol Reader, który ma rozwiązać tę kwestię, zawężając swoją uwagę do jednego, podstawowego przypadku użycia - czytania. W ten sposób firma chce promować bardziej odpowiedzialne i świadome relacje z urządzeniami osobistymi, oferując opłacalną alternatywę dla droższych produktów VR od głównych gigantów technologicznych.

Sol Reader jest obecnie dostępny w przedsprzedaży w konkurencyjnej cenie 350 USD, a kupujący mogą wybierać spośród różnych kolorów. Wyposażony w podświetlane z boku wyświetlacze e-ink, podobne do tych, które można znaleźć w urządzeniach Kindle, zestaw słuchawkowy jest wyposażony w pilota i ładowarkę i zapewnia około 25 godzin czytania na pełnej baterii. 1,3-calowe wyświetlacze e-ink urządzenia oferują rozdzielczość 256x256 na oko i obsługują 64 MB pamięci, zapewniając wystarczającą ilość miejsca na książki podczas długich sesji czytania.

Zaprojektowany z myślą o przyjazności dla użytkownika, Sol Reader zawiera wbudowaną regulację dioptrii, dzięki czemu osoby noszące okulary lub soczewki kontaktowe mogą korzystać z urządzenia bez konieczności dodatkowej korekcji wzroku. Firma nie podała jednak konkretnych szczegółów dotyczących dokładnego zakresu regulacji.

Startup niedawno zamknął rundę finansowania w wysokości 5 milionów dolarów, która była prowadzona przez Garry'ego Tana (Initialized, Y Combinator) i miała miejsce około rok temu. Obecnie firma wysyła "zaawansowane kopie" (prywatna beta) zestawu słuchawkowego do wybranej grupy testerów wczesnego dostępu. Pełna produkcja jeszcze się nie rozpoczęła, a potencjalni klienci są zachęcani do dołączenia do listy oczekujących, aby zapewnić sobie szansę na zdobycie pary okularów Sol Reader.

Choć niekonwencjonalne w swoim podejściu do technologii VR, Sol Reader koncentruje się wyłącznie na poprawie wrażeń z czytania, może spodobać się szerokiemu gronu miłośników książek. Ponieważ trend rozwoju bez kodu nadal zyskuje na popularności dzięki platformom takim jak AppMaster, konsumenci mogą coraz częściej korzystać z niszowych, wyspecjalizowanych produktów, takich jak Sol Reader, który stanowi inspirujący przykład tego, jak firmy technologiczne mogą wspierać bardziej świadome korzystanie z urządzeń osobistych.