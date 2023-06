De Sol Reader is een innovatief stukje technologie dat de mal van virtual reality (VR) headsets doorbreekt door zich te richten op het bieden van een unieke ervaring aan fervente lezers. Het bedrijf heeft onlangs een startkapitaal van 5 miljoen dollar binnengehaald om een speciale VR-headset te ontwikkelen die exclusief is ontworpen voor het lezen van digitale boeken, waarmee het zich onderscheidt van de meer conventionele multifunctionele VR-apparaten.

Ben Chelf, CEO van Sol, toonde zich enthousiast over Apple's demonstratie van toekomstige algemene AR/VR-technologie gericht op de massa, maar uitte ook zijn bezorgdheid over de toenemende hoeveelheid tijd die mensen doorbrengen met hun slimme apparaten. Dit leidde tot de creatie van de Sol Reader, die bedoeld is om dit probleem aan te pakken door de focus te beperken tot één essentieel gebruik: lezen. Op deze manier wil het bedrijf een meer verantwoordelijke en bewuste relatie met persoonlijke apparaten bevorderen en een kosteneffectief alternatief bieden voor de duurdere VR-producten van grote techgiganten.

De Sol Reader is momenteel beschikbaar voor pre-order voor een scherpe prijs van $350, en kopers kunnen kiezen uit verschillende kleuren. De headset is uitgerust met een afstandsbediening en een oplader, en biedt ongeveer 25 uur leestijd op een volle batterij. De 1,3 inch e-ink displays bieden per oog een resolutie van 256x256 en ondersteunen 64MB opslag, zodat er voldoende ruimte is voor boeken tijdens lange leessessies.

De Sol Reader is gebruiksvriendelijk ontworpen en heeft een ingebouwde dioptriecorrectie, zodat mensen die een bril of contactlenzen dragen het apparaat kunnen gebruiken zonder dat ze extra zichtcorrectie nodig hebben. Het bedrijf heeft echter geen specifieke details gegeven over het exacte aanpassingsbereik.

De startup heeft onlangs de financieringsronde van $5 miljoen afgesloten die werd geleid door Garry Tan (Initialized, Y Combinator) en ongeveer een jaar geleden plaatsvond. Momenteel verzendt het bedrijf 'advanced copies' (privébèta) van de headset naar een selecte groep early access testers. De volledige productie moet nog beginnen en potentiële klanten worden aangemoedigd om op de wachtlijst te gaan staan om hun kans op een Sol Reader-bril veilig te stellen.

Hoewel de Sol Reader onconventioneel is in zijn benadering van VR-technologie, kan zijn focus op het verbeteren van de leeservaring een breed publiek van boekenliefhebbers aanspreken. Aangezien de no-code ontwikkelingstrend blijft doorzetten via platformen zoals AppMaster, zullen consumenten misschien steeds meer niche gespecialiseerde producten omarmen zoals de Sol Reader, die een inspirerend voorbeeld is van hoe techbedrijven een bewuster gebruik van persoonlijke apparaten kunnen stimuleren.