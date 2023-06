Sol Reader è una tecnologia innovativa che sta rompendo gli schemi delle cuffie per la realtà virtuale (VR), concentrandosi sull'offerta di un'esperienza unica ai lettori accaniti. L'azienda ha recentemente ottenuto un finanziamento di 5 milioni di dollari per sviluppare un auricolare VR specializzato e progettato esclusivamente per il consumo di libri digitali, distinguendosi dai dispositivi VR multiuso più convenzionali.

Ben Chelf, CEO di Sol, si è detto entusiasta della dimostrazione di Apple sulla futura tecnologia AR/VR rivolta alle masse, ma ha anche espresso preoccupazione per la crescente quantità di tempo che le persone trascorrono con i loro dispositivi intelligenti. Da qui la creazione del Sol Reader, che intende affrontare questo problema concentrandosi su un unico caso d'uso essenziale: la lettura. In questo modo, l'azienda intende promuovere un rapporto più responsabile e consapevole con i dispositivi personali, offrendo un'alternativa economica ai più costosi prodotti VR dei grandi colossi tecnologici.

Il Sol Reader è attualmente disponibile per il pre-ordine al prezzo competitivo di 350 dollari e gli acquirenti possono scegliere tra una varietà di colori. Dotato di display e-ink illuminati lateralmente, simili a quelli presenti nei dispositivi Kindle, l'auricolare è dotato di un telecomando e di un caricabatterie e garantisce circa 25 ore di lettura con la batteria piena. I display e-ink da 1,3 pollici del dispositivo offrono una risoluzione di 256x256 per ogni occhio e supportano 64 MB di memoria, garantendo un ampio spazio per i libri durante le sessioni di lettura prolungate.

Progettato per essere facile da usare, il Sol Reader include una regolazione diottrica integrata, che consente alle persone che indossano occhiali o lenti a contatto di utilizzare il dispositivo senza bisogno di ulteriori correzioni della vista. Tuttavia, l'azienda non ha fornito dettagli specifici sull'esatto intervallo di regolazione.

La startup ha recentemente chiuso il round di finanziamento da 5 milioni di dollari, guidato da Garry Tan (Initialized, Y Combinator) e svoltosi circa un anno fa. Attualmente, l'azienda sta spedendo "copie avanzate" (beta privata) delle cuffie a un gruppo selezionato di tester ad accesso anticipato. La produzione completa non è ancora iniziata e i potenziali clienti sono invitati a iscriversi alla lista d'attesa per assicurarsi la possibilità di mettere le mani su un paio di occhiali Sol Reader.

Sebbene il suo approccio alla tecnologia VR non sia convenzionale, l'attenzione particolare del Sol Reader per il miglioramento dell'esperienza di lettura potrebbe interessare un vasto pubblico di amanti dei libri. Poiché la tendenza allo sviluppo senza codice continua ad affermarsi grazie a piattaforme come AppMaster, i consumatori potrebbero abbracciare sempre più prodotti di nicchia e specializzati come il Sol Reader, che rappresenta un esempio illuminante di come le aziende tecnologiche possano promuovere un uso più consapevole dei dispositivi personali.