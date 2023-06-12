Sol Reader是一项创新技术，它打破了虚拟现实（VR）头盔的模式，专注于为狂热的读者提供一种独特的体验。该公司最近获得了500万美元的种子轮融资，以开发专门用于数字图书消费的VR头盔，使自己有别于更传统的多用途VR设备。

Sol公司的首席执行官Ben Chelf对苹果公司展示的面向大众的未来通用AR/VR技术表示兴奋，但也对人们花在智能设备上的时间越来越长表示担忧。这促使了Sol阅读器的诞生，其目的是通过将重点缩小到单一的基本用例--阅读来解决这一问题。通过这样做，该公司旨在促进与个人设备之间更负责任和更谨慎的关系，为主要科技巨头的昂贵VR产品提供一个具有成本效益的替代品。

Sol Reader目前可以预购，价格为350美元，买家可以从各种颜色中选择。这款头盔具有类似于Kindle设备中的侧光电子墨水显示屏，配备了一个遥控器和一个充电器，在电池充满的情况下可提供约25小时的阅读时间。该设备的1.3英寸电子墨水显示屏的每只眼睛的分辨率为256x256，并支持64MB的存储空间，确保在长时间的阅读过程中有足够的空间存放书籍。

为了方便用户使用，Sol Reader包括一个内置的屈光度调节，允许戴眼镜或隐形眼镜的人使用该设备而不需要额外的视力矫正。然而，该公司没有提供有关确切调整范围的具体细节。

这家初创公司最近完成了500万美元的融资，该轮融资由Garry Tan（Initialized，Y Combinator）领导，大约在一年前进行的。目前，该公司正在向选定的早期访问测试者运送该耳机的 "高级副本"（私人测试版）。全面生产尚未开始，我们鼓励潜在的客户加入等待名单，以确保他们有机会得到一副Sol Reader眼镜。

虽然在VR技术的方法上是非常规的，但Sol Reader对增强阅读体验的单一关注可能会吸引广大的图书爱好者的注意。随着无代码开发的趋势继续通过AppMaster等平台获得牵引力，消费者可能会越来越多地接受像Sol Reader这样的小众专业产品，它是科技公司如何促进更有意识地使用个人设备的一个鼓舞人心的例子。