O Sol Reader é uma peça inovadora de tecnologia que está a quebrar o molde dos auscultadores de realidade virtual (RV), concentrando-se em proporcionar uma experiência única aos leitores ávidos. A empresa assegurou recentemente uma ronda de capital inicial de 5 milhões de dólares para desenvolver um auricular de RV especializado, concebido exclusivamente para o consumo de livros digitais, distinguindo-se dos dispositivos de RV multiusos mais convencionais.

Ben Chelf, Director Executivo da Sol, mostrou-se entusiasmado com a demonstração da Apple da futura tecnologia geral de RA/RV destinada às massas, mas também manifestou a sua preocupação com a quantidade crescente de tempo que as pessoas passam com os seus dispositivos inteligentes. Isto levou à criação do Sol Reader, que se destina a resolver esta questão, restringindo o seu foco a um único caso de utilização essencial - a leitura. Ao fazê-lo, a empresa pretende promover uma relação mais responsável e atenta com os dispositivos pessoais, oferecendo uma alternativa económica aos produtos de RV mais caros dos grandes gigantes da tecnologia.

O Sol Reader está actualmente disponível para pré-encomenda a um preço competitivo de 350 dólares, e os compradores podem escolher entre uma variedade de cores. Com ecrãs de tinta electrónica iluminados lateralmente, semelhantes aos encontrados nos dispositivos Kindle, os auscultadores estão equipados com um controlo remoto e um carregador e proporcionam cerca de 25 horas de leitura com a bateria cheia. Os ecrãs de tinta electrónica de 1,3 polegadas do dispositivo oferecem resoluções de 256x256 por olho e suportam 64 MB de armazenamento, garantindo um amplo espaço para livros durante sessões de leitura prolongadas.

Concebido para ser de fácil utilização, o Sol Reader inclui um ajuste de dioptrias incorporado, permitindo que as pessoas que usam óculos ou lentes de contacto utilizem o dispositivo sem necessitarem de correcção adicional da visão. No entanto, a empresa não forneceu detalhes específicos sobre o intervalo exacto de ajuste.

A startup fechou recentemente a ronda de financiamento de 5 milhões de dólares que foi liderada por Garry Tan (Initialized, Y Combinator) e teve lugar há cerca de um ano. Actualmente, a empresa está a enviar "cópias avançadas" (beta privada) dos auscultadores para um grupo seleccionado de testadores de acesso antecipado. A produção total ainda não começou e os potenciais clientes são encorajados a juntarem-se à lista de espera para garantirem a sua oportunidade de deitarem as mãos a um par de óculos Sol Reader.

Embora não seja convencional na sua abordagem à tecnologia de RV, o foco singular do Sol Reader em melhorar a experiência de leitura pode apelar a um vasto público de amantes de livros. À medida que a tendência de desenvolvimento sem código continua a ganhar força através de plataformas como a AppMaster, os consumidores podem cada vez mais abraçar nichos e produtos especializados como o Sol Reader, que é um exemplo inspirador de como as empresas de tecnologia podem promover um uso mais consciente dos dispositivos pessoais.