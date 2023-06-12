Sol Reader - это инновационная технология, которая ломает плесень гарнитур виртуальной реальности (VR), фокусируясь на предоставлении уникального опыта заядлым читателям. Недавно компания получила 5 миллионов долларов США для разработки специализированной гарнитуры VR, предназначенной исключительно для чтения цифровых книг, что отличает ее от обычных многоцелевых устройств VR.

Бен Чельф, генеральный директор компании Sol, выразил волнение по поводу демонстрации Apple будущих технологий AR/VR, ориентированных на широкие массы, но также выразил обеспокоенность по поводу растущего количества времени, которое люди проводят со своими смарт-устройствами. Это послужило толчком к созданию Sol Reader, который призван решить эту проблему, сузив фокус на единственном, важном варианте использования - чтении. Таким образом, компания стремится содействовать более ответственному и осознанному отношению к персональным устройствам, предлагая экономически эффективную альтернативу более дорогим продуктам VR от крупных технологических гигантов.

В настоящее время Sol Reader доступен для предварительного заказа по конкурентоспособной цене $350, и покупатели могут выбирать из множества цветов. Гарнитура с боковой подсветкой и e-ink дисплеем, похожим на те, что используются в устройствах Kindle, оснащена пультом дистанционного управления и зарядным устройством и обеспечивает около 25 часов чтения на полном заряде батареи. 1,3-дюймовые e-ink дисплеи устройства имеют разрешение 256x256 для каждого глаза и поддерживают 64 МБ памяти, обеспечивая достаточно места для книг во время длительных сеансов чтения.

Sol Reader разработан для удобства пользователей и имеет встроенную диоптрийную коррекцию, что позволяет людям, носящим очки или контактные линзы, использовать устройство без дополнительной коррекции зрения. Однако компания не предоставила конкретных деталей относительно точного диапазона регулировки.

Стартап недавно закрыл раунд финансирования в размере 5 миллионов долларов, который возглавил Гарри Тан (Initialized, Y Combinator) и состоялся около года назад. В настоящее время компания поставляет "продвинутые копии" (частная бета-версия) гарнитуры избранной группе тестеров раннего доступа. Полное производство еще не началось, и потенциальным покупателям предлагается присоединиться к списку ожидания, чтобы получить шанс заполучить пару очков Sol Reader.

Несмотря на нетрадиционный подход к технологии VR, Sol Reader, ориентированные на улучшение качества чтения, могут понравиться широкой аудитории любителей книг. Поскольку тенденция разработки без кода продолжает набирать обороты благодаря таким платформам, как AppMaster, потребители могут все больше принимать нишевые, специализированные продукты, такие как Sol Reader, который является вдохновляющим примером того, как технологические компании могут способствовать более осознанному использованию персональных устройств.