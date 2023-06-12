Sol Reader hevesli okuyuculara benzersiz bir deneyim sunmaya odaklanarak sanal gerçeklik (VR) kulaklıklarının kalıbını yıkan yenilikçi bir teknoloji ürünüdür. Şirket kısa süre önce, kendisini daha geleneksel çok amaçlı VR cihazlarından ayıran, dijital kitap tüketimi için özel olarak tasarlanmış özel bir VR kulaklığı geliştirmek için 5 milyon dolarlık bir tohum turu sağladı.

Sol CEO'su Ben Chelf, Apple'ın kitleleri hedefleyen geleceğin genel AR/VR teknolojisini tanıtmasından duyduğu heyecanı dile getirdi, ancak aynı zamanda insanların akıllı cihazlarıyla geçirdikleri sürenin artmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Bu, odağını tek bir temel kullanım durumu okumaya - daraltarak bu sorunu ele alması amaçlanan Sol Reader yaratılmasına yol açtı. Bunu yaparak şirket, kişisel cihazlarla daha sorumlu ve dikkatli bir ilişki kurmayı amaçlıyor ve büyük teknoloji devlerinin daha pahalı VR ürünlerine uygun maliyetli bir alternatif sunuyor.

Sol Reader şu anda 350 $ gibi rekabetçi bir fiyatla ön siparişe açıldı ve alıcılar çeşitli renkler arasından seçim yapabilir. Kindle cihazlarında bulunanlara benzer yandan aydınlatmalı e-mürekkep ekranlara sahip kulaklık, uzaktan kumanda ve şarj cihazıyla donatıldı ve tam dolu pille yaklaşık 25 saat okuma süresi sağlıyor. Cihazın 1,3 inçlik e-mürekkep ekranları, 256x256 göz başına çözünürlük sunar ve 64 MB depolamayı destekleyerek uzun okuma seansları sırasında kitaplar için geniş alan sağlar.

Kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanan Sol Reader, gözlük veya kontakt lens takan kişilerin ek görüş düzeltmesine ihtiyaç duymadan cihazı kullanmasına olanak tanıyan yerleşik bir diyoptri ayarı içerir. Ancak şirket, tam ayar aralığıyla ilgili belirli ayrıntılar sağlamadı.

Başlangıç, yakın zamanda Garry Tan (Initialized, Y Combinator) liderliğindeki ve yaklaşık bir yıl önce gerçekleşen 5 milyon dolarlık finansman turunu kapattı. Şu anda şirket, kulaklığın 'gelişmiş kopyalarını' (özel beta) belirli bir erken erişim test kullanıcı grubuna gönderiyor. Tam üretim henüz başlamadı ve potansiyel müşterilerin bir çift Sol Reader gözlüğü edinme şanslarını güvence altına almak için bekleme listesine katılmaları teşvik ediliyor.

VR teknolojisine yaklaşımı alışılmadık olsa da, Sol Reader's okuma deneyimini geliştirmeye yönelik tekil odaklanması, geniş bir kitapsever kitlesine hitap edebilir. Kodsuz geliştirme eğilimi, AppMaster gibi platformlar aracılığıyla ilgi görmeye devam ederken, tüketiciler, teknoloji şirketlerinin kişisel cihazların daha bilinçli kullanımını nasıl teşvik edebileceğinin ilham verici bir örneği olan Sol Reader gibi niş, özel ürünleri giderek daha fazla benimseyebilir.