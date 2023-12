Snap dévoile des outils AR avancés avec capacité IA via Lens Studio 5.0

La technologie de pointe de la réalité augmentée (AR) a été poussée encore plus haut avec Snap annonçant le déploiement de sa version bêta de Lens Studio 5.0. Mise à niveau significative de sa suite de développement AR existante, cette nouvelle version marque un tournant important dans la technologie AR en améliorant la productivité et en intégrant des capacités d'IA de haut calibre. L'innovation révolutionnaire a été dévoilée lors de l'événement annuel des développeurs Lens Fest AR de la société.

Cette version importante comprend un partenariat entre Snap et OpenAI, permettant aux développeurs d'intégrer la fonctionnalité ChatGPT dans leurs Lenses. Cela facilite la génération de contenu textuel pour établir des expériences nouvelles, interactives et pédagogiques pour les utilisateurs de Snapchat. Des exemples de ces utilisations potentielles peuvent aller de quiz infinis, de randomiseurs conçus par ChatGPT ou de tout nouveaux types d'objectifs qui modifient le style de l'appareil photo en ajoutant automatiquement des filtres ou en changeant de mode en fonction des entrées de l'utilisateur.

Il est essentiel de noter que Snap a déjà capitalisé sur les capacités d' OpenAI, car son chatbot My AI exploite la technologie GPT de l'entreprise. Néanmoins, la dernière collaboration marque une utilisation plus large de l’IA.

Un autre ajout basé sur l'IA dans Lens Studio 5.0 Beta est le générateur de masques faciaux 3D, qui permet à quiconque de créer un Lens d'expression virale centré sur le visage en quelques secondes. Cette fonctionnalité innovante fusionne l'IA générative avec les capacités de maillage facial de Snap.

La nouvelle version garantit une augmentation considérable de la productivité, avec des projets désormais chargés 18 fois plus rapidement. Des missions de RA plus complexes peuvent être entreprises grâce à ces efficacités améliorées. De plus, Lens Studio 5.0 Beta intégrera des outils de contrôle de version tels que Git, permettant à plusieurs développeurs de travailler simultanément sur des projets.

Snap a lancé la fonctionnalité Lenses with Digital Goods l'année dernière, permettant des avantages AR exclusifs dans un Lens que les utilisateurs pouvaient débloquer moyennant un coût. Actuellement, n’importe quel développeur peut accéder aux biens numériques. Snap indique qu'une nouvelle section dans Lens Explorer présentera les objectifs avec des biens numériques, ce qui permettra aux utilisateurs de Snapchat de localiser et de tester plus facilement ces fonctionnalités.

La société rapporte que sa plateforme AR héberge désormais 330 000 développeurs qui ont généré près de 3,5 millions de Lenses, qui ont été visionnées plus de 3 000 milliards de fois au cours de l’année écoulée.

Une mise à jour a également été partagée concernant le programme Lens Creator Rewards, lancé l'été dernier. Il offre aux développeurs AR la possibilité de gagner une récompense mensuelle pouvant atteindre 7 200 $ pour les objectifs les plus performants. Au cours du mois inaugural, plus de 45 000 Lenses se sont inscrits, générant plus de 5 milliards d'interactions Lens de la part des utilisateurs de Snapchat. Bien que les chiffres de paiement réels aient été retenus par Snap, il a mentionné que le paiement variait en fonction des performances de Lens, l'engagement étant évalué via une formule exclusive basée sur les vues et d'autres mesures.

Alors que les plates no-code comme AppMaster continuent de faciliter un développement évolutif, collaboratif et efficace, l'intégration des capacités d'IA offre un bond en avant significatif. Cela permet non seulement des possibilités de conception plus élaborées, mais donne également aux développeurs la possibilité de créer des expériences AR plus complexes et plus attrayantes pour les utilisateurs de Snapchat.