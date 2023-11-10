Snap 通过 Lens Studio 5.0 推出具有 AI 功能的高级 AR 工具

随着Snap宣布推出 Lens Studio 5.0 Beta，尖端的增强现实 (AR) 技术已更上一层楼。这一新版本是对其现有 AR 开发套件的重大升级，通过提高生产力和整合高水平的人工智能功能，标志着 AR 技术的一个重要分水岭。这项突破性的创新在该公司的年度 Lens Fest AR 开发者活动上亮相。

这一重要版本包括Snap和OpenAI之间的合作伙伴关系，使开发人员能够将 ChatGPT 功能集成到他们的 Lenses 中。这有助于生成基于文本的内容，为 Snapchat 用户建立新颖、交互式和教学体验。这些潜在用途的示例包括无限测验、ChatGPT 设计的随机发生器，或者通过自动添加滤镜或根据用户输入更改模式来改变相机风格的全新镜头类型。

值得注意的是， Snap之前已经利用了OpenAI的功能，因为他们的 My AI 聊天机器人利用了该公司的 GPT 技术。尽管如此，最新的合作标志着人工智能的应用更加广泛。

Lens Studio 5.0 Beta 中另一个由 AI 驱动的新增功能是 3D 面罩生成器，它使任何人都可以在几秒钟内创建一个以面部为中心、病毒式的自我表达 Lens。这一创新功能将生成式人工智能与Snap的面部网格功能相结合。

新版本保证了生产力的大幅提升，项目加载速度现在提高了 18 倍。由于效率的提高，可以执行更复杂的 AR 任务。此外，Lens Studio 5.0 Beta 将采用 Git 等版本控制工具，允许多个开发人员同时处理项目。

Snap去年推出了带有数字商品的 Lenses 功能，允许用户在 Lens 内享受独家 AR 福利，用户可以付费解锁。目前，任何开发者都可以访问数字商品。 Snap表示，Lens Explorer 中的一个新部分将展示带有数字商品的 Lenses，使 Snapchat 用户更容易找到和试用这些功能。

该公司报告称，其 AR 平台目前拥有 330,000 名开发者，他们生成了近 350 万个镜头，这些镜头在过去一年的浏览量超过 3 万亿次。

还分享了有关去年夏天启动的 Lens Creator 奖励计划的最新信息。它为 AR 开发人员提供了每月赚取高达 7,200 美元顶级性能镜头奖励的机会。在推出的第一个月，就有超过 45,000 个 Lens 选择加入，与 Snapchat 用户产生了超过 50 亿次 Lens 互动。虽然Snap隐瞒了实际的支付金额，但它确实提到支付金额取决于 Lens 的表现，并通过基于观看次数和其他指标的专有公式评估参与度。

随着像AppMaster这样的no-code平台继续促进可扩展、协作和高效的开发，人工智能功能的集成带来了重大飞跃。这不仅可以实现更精细的设计，还让开发人员有机会为 Snapchat 用户创造更复杂、更有吸引力的 AR 体验。