Snap revela ferramentas avançadas de AR com capacidade de IA via Lens Studio 5.0

A tecnologia de ponta da Realidade Aumentada (AR) foi elevada com Snap anunciando o lançamento de seu Lens Studio 5.0 Beta. Uma atualização significativa para seu conjunto de desenvolvimento de AR existente, esta nova versão marca um divisor de águas significativo na tecnologia de AR, aumentando a produtividade e incorporando recursos de IA de alto calibre. A inovação revolucionária foi revelada no evento anual para desenvolvedores de AR Lens Fest da empresa.

Este lançamento significativo inclui uma parceria entre Snap e OpenAI, permitindo que os desenvolvedores integrem a funcionalidade ChatGPT em suas lentes. Isso facilita a geração de conteúdo baseado em texto para estabelecer experiências novas, interativas e pedagógicas para usuários do Snapchat. Exemplos desses usos potenciais podem variar de questionários infinitos, randomizadores projetados pelo ChatGPT ou tipos de lentes totalmente novos que alteram o estilo da câmera adicionando filtros automaticamente ou alterando modos com base na entrada do usuário.

É essencial observar que Snap já capitalizou os recursos do OpenAI antes, já que seu chatbot My AI aproveita a tecnologia GPT da empresa. No entanto, a colaboração mais recente marca um uso mais amplo da IA.

Outra adição orientada por IA no Lens Studio 5.0 Beta é o gerador de máscara facial 3D, que permite que qualquer pessoa crie uma lente de autoexpressão viral centrada no rosto em segundos. Este recurso inovador combina IA generativa com as capacidades de malha facial do Snap.

A nova versão garante um enorme aumento de produtividade, com projetos carregando agora 18 vezes mais rápido. Atribuições de AR mais complexas podem ser realizadas devido a essas eficiências aprimoradas. Além disso, o Lens Studio 5.0 Beta adotará ferramentas de controle de versão como o Git, acomodando vários desenvolvedores para trabalhar simultaneamente em projetos.

Snap iniciou o recurso Lentes com Produtos Digitais no ano passado, permitindo vantagens exclusivas de AR dentro de uma Lente que os usuários poderiam desbloquear por um custo. Atualmente, qualquer desenvolvedor pode acessar Produtos Digitais. Snap afirma que uma nova seção no Lens Explorer mostrará lentes com produtos digitais, tornando mais simples para os usuários do Snapchat localizar e testar esses recursos.

A empresa relata que sua plataforma AR agora hospeda 330.000 desenvolvedores que geraram cerca de 3,5 milhões de lentes, que foram visualizadas mais de 3 trilhões de vezes no ano passado.

Também foi compartilhada uma atualização sobre o programa Lens Creator Rewards, lançado no verão passado. Ele oferece aos desenvolvedores de AR a oportunidade de ganhar uma recompensa mensal de até US$ 7.200 por lentes de alto desempenho. Em seu mês inaugural, mais de 45.000 Lenses aderiram, gerando mais de 5 bilhões de interações de Lens de usuários do Snapchat. Embora os valores reais dos pagamentos tenham sido retidos pelo Snap, ele mencionou que o pagamento variava dependendo do desempenho do Lens, com o envolvimento avaliado por meio de uma fórmula proprietária baseada em visualizações e outras métricas.

À medida que plataformas no-code como AppMaster continuam a facilitar o desenvolvimento escalável, colaborativo e eficiente, a integração dos recursos de IA oferece um avanço significativo. Isso não apenas permite possibilidades de design mais elaboradas, mas também permite aos desenvolvedores a oportunidade de criar experiências de AR mais complexas e envolventes para usuários do Snapchat.