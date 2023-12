Snap przedstawia zaawansowane narzędzia AR z obsługą sztucznej inteligencji za pośrednictwem Lens Studio 5.0

Najnowocześniejsza technologia rzeczywistości rozszerzonej (AR) została podniesiona o krok wyżej, a Snap ogłosił wprowadzenie na rynek Lens Studio 5.0 Beta. Ta nowa wersja, będąca znaczącym ulepszeniem istniejącego pakietu rozwojowego AR, stanowi znaczący przełom w technologii AR, zwiększając produktywność i włączając funkcje AI wysokiego kalibru. Przełomowa innowacja została zaprezentowana podczas corocznej imprezy dla programistów Lens Fest AR.

To znaczące wydanie obejmuje współpracę pomiędzy Snap i OpenAI, umożliwiając programistom integrację funkcjonalności ChatGPT z ich Lensami. Ułatwia to generowanie treści tekstowych w celu zapewnienia użytkownikom Snapchata nowatorskich, interaktywnych i pedagogicznych doświadczeń. Przykładami potencjalnych zastosowań mogą być nieskończone quizy, randomizery zaprojektowane przez ChatGPT lub całkowicie nowe typy obiektywów, które zmieniają styl aparatu poprzez automatyczne dodawanie filtrów lub zmianę trybów w oparciu o dane wejściowe użytkownika.

Należy zauważyć, że Snap już wcześniej wykorzystywał możliwości OpenAI, ponieważ ich chatbot My AI wykorzystuje technologię GPT firmy. Niemniej jednak najnowsza współpraca oznacza bardziej ekspansywne wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Kolejnym dodatkiem opartym na sztucznej inteligencji w Lens Studio 5.0 Beta jest generator masek na twarz 3D, który pozwala każdemu w ciągu kilku sekund stworzyć skupioną na twarzy, wirusową soczewkę do wyrażania siebie. Ta innowacyjna funkcja łączy generatywną sztuczną inteligencję z możliwościami siatki twarzy Snap.

Nowa wersja gwarantuje ogromny wzrost produktywności, a projekty ładują się teraz 18 razy szybciej. Dzięki zwiększonej wydajności można wykonywać bardziej złożone zadania AR. Co więcej, Lens Studio 5.0 Beta obejmie narzędzia kontroli wersji, takie jak Git, umożliwiające wielu programistom jednoczesną pracę nad projektami.

Snap zainicjował w zeszłym roku funkcję Lenses with Digital Goods, umożliwiającą korzystanie z wyjątkowych funkcji AR w obiektywie, które użytkownicy mogą odblokować za opłatą. Obecnie każdy programista może uzyskać dostęp do towarów cyfrowych. Snap twierdzi, że nowa sekcja w Eksploratorze obiektywów będzie prezentować soczewki z towarami cyfrowymi, co ułatwi użytkownikom Snapchata zlokalizowanie i wypróbowanie tych funkcji.

Firma podaje, że na platformie AR pracuje obecnie 330 000 programistów, którzy wygenerowali blisko 3,5 miliona obiektywów, które w zeszłym roku wyświetlono ponad 3 biliony razy.

Udostępniono także aktualizację dotyczącą programu Lens Creator Rewards, uruchomionego latem ubiegłego roku. Oferuje twórcom AR możliwość zdobycia miesięcznej nagrody w wysokości do 7200 USD za najskuteczniejsze obiektywy. W pierwszym miesiącu do usługi zgłosiło się ponad 45 000 Lensów, co wygenerowało ponad 5 miliardów interakcji Lens ze strony użytkowników Snapchata. Chociaż Snap nie podał rzeczywistych kwot wypłat, wspomniał jednak, że płatności różnią się w zależności od wyników Lens, a zaangażowanie oceniane jest za pomocą zastrzeżonej formuły opartej na wyświetleniach i innych wskaźnikach.

Ponieważ platformy no-code takie jak AppMaster, w dalszym ciągu ułatwiają skalowalny, oparty na współpracy i wydajny rozwój, integracja możliwości sztucznej inteligencji stanowi znaczący krok naprzód. Umożliwia to nie tylko bardziej rozbudowane możliwości projektowania, ale także programistom możliwość tworzenia bardziej skomplikowanych i wciągających doświadczeń AR dla użytkowników Snapchata.