Snap presenta strumenti AR avanzati con funzionalità AI tramite Lens Studio 5.0

L'avanguardia della tecnologia della Realtà Aumentata (AR) è stata portata a un livello superiore con Snap che annuncia il lancio del suo Lens Studio 5.0 Beta. Un aggiornamento significativo alla suite di sviluppo AR esistente, questa nuova versione segna uno spartiacque significativo nella tecnologia AR migliorando la produttività e incorporando funzionalità AI di alto livello. L'innovazione rivoluzionaria è stata svelata durante l'evento annuale per sviluppatori AR Lens Fest dell'azienda.

Questa importante versione include una partnership tra Snap e OpenAI, che consente agli sviluppatori di integrare la funzionalità ChatGPT nei loro obiettivi. Ciò facilita la generazione di contenuti basati su testo per creare esperienze nuove, interattive e pedagogiche per gli utenti di Snapchat. Esempi di questi potenziali usi possono variare da quiz infiniti, randomizzatori progettati da ChatGPT o tipi di obiettivi completamente nuovi che alterano lo stile della fotocamera aggiungendo automaticamente filtri o modificando le modalità in base all'input dell'utente.

È essenziale notare che Snap ha già capitalizzato le capacità di OpenAI, poiché il loro chatbot My AI sfrutta la tecnologia GPT dell'azienda. Tuttavia, l’ultima collaborazione segna un uso più ampio dell’intelligenza artificiale.

Un'altra aggiunta basata sull'intelligenza artificiale in Lens Studio 5.0 Beta è il generatore di maschere facciali 3D, che consente a chiunque di creare una lente virale incentrata sul viso per l'espressione di sé in pochi secondi. Questa funzionalità innovativa unisce l'intelligenza artificiale generativa con le capacità della mesh facciale di Snap.

La nuova versione garantisce un enorme aumento della produttività, con i progetti che ora si caricano 18 volte più velocemente. Grazie a queste maggiori efficienze è possibile intraprendere incarichi AR più complessi. Inoltre, Lens Studio 5.0 Beta abbraccerà strumenti di controllo della versione come Git, consentendo a più sviluppatori di lavorare contemporaneamente su progetti.

Snap ha avviato lo scorso anno la funzionalità Lenti con beni digitali, consentendo vantaggi AR esclusivi all'interno di una lente che gli utenti potevano sbloccare a un costo. Attualmente, qualsiasi sviluppatore può accedere ai beni digitali. Snap afferma che una nuova sezione in Lens Explorer mostrerà gli obiettivi con prodotti digitali, rendendo più semplice per gli utenti di Snapchat individuare e provare queste funzionalità.

L'azienda riferisce che la sua piattaforma AR ospita ora 330.000 sviluppatori che hanno generato quasi 3,5 milioni di Lenti, che sono state visualizzate più di 3 trilioni di volte nell'ultimo anno.

È stato condiviso anche un aggiornamento riguardante il programma Lens Creator Rewards, lanciato la scorsa estate. Offre agli sviluppatori AR l'opportunità di guadagnare una ricompensa mensile fino a $ 7.200 per gli obiettivi con le migliori prestazioni. Nel mese inaugurale, hanno aderito più di 45.000 Lens, generando oltre 5 miliardi di interazioni con Lens da parte degli utenti di Snapchat. Sebbene le cifre effettive sui pagamenti siano state nascoste da Snap, è stato menzionato che il pagamento variava a seconda delle prestazioni di Lens, con il coinvolgimento valutato attraverso una formula proprietaria basata su visualizzazioni e altri parametri.

Poiché le piattaforme no-code come AppMaster continuano a facilitare uno sviluppo scalabile, collaborativo ed efficiente, l’integrazione delle funzionalità di intelligenza artificiale offre un significativo passo avanti. Ciò non solo consente possibilità di progettazione più elaborate, ma offre anche agli sviluppatori l'opportunità di creare esperienze AR più complesse e coinvolgenti per gli utenti di Snapchat.