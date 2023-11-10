Snap تكشف النقاب عن أدوات الواقع المعزز المتقدمة بقدرات الذكاء الاصطناعي عبر Lens Studio 5.0

لقد تم الارتقاء بأحدث تقنيات الواقع المعزز (AR) إلى مستوى أعلى مع إعلان Snap عن طرح الإصدار التجريبي من Lens Studio 5.0. يعد هذا الإصدار الجديد بمثابة ترقية كبيرة لمجموعة تطوير الواقع المعزز الحالية، ويمثل نقطة تحول مهمة في تقنية الواقع المعزز من خلال تعزيز الإنتاجية ودمج قدرات الذكاء الاصطناعي عالية الجودة. تم الكشف عن هذا الابتكار الرائد في حدث مطوري Lens Fest AR السنوي للشركة.

يتضمن هذا الإصدار المهم شراكة بين Snap و OpenAI ، مما يتيح للمطورين دمج وظائف ChatGPT في عدساتهم. وهذا يسهل إنشاء محتوى نصي لإنشاء تجارب جديدة وتفاعلية وتربوية لمستخدمي Snapchat. يمكن أن تتراوح أمثلة هذه الاستخدامات المحتملة من الاختبارات اللانهائية، أو أدوات التوزيع العشوائية التي صممها ChatGPT، أو أنواع العدسات الجديدة تمامًا التي تغير نمط الكاميرا عن طريق إضافة المرشحات تلقائيًا أو تغيير الأوضاع بناءً على إدخال المستخدم.

من الضروري ملاحظة أن Snap قد استفادت من إمكانيات OpenAI من قبل، حيث يستفيد برنامج My AI chatbot من تقنية GPT الخاصة بالشركة. ومع ذلك، فإن التعاون الأخير يمثل استخدامًا أكثر اتساعًا للذكاء الاصطناعي.

إضافة أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي في Lens Studio 5.0 Beta هي مولد قناع الوجه ثلاثي الأبعاد، والذي يمكّن أي شخص من إنشاء عدسة تعبير عن الذات سريعة الانتشار تتمحور حول الوجه في ثوانٍ. تدمج هذه الميزة المبتكرة الذكاء الاصطناعي التوليدي مع قدرات شبكة الوجه الخاصة بـ Snap.

يضمن الإصدار الجديد تعزيزًا هائلاً للإنتاجية، حيث يتم الآن تحميل المشروعات بمعدل أسرع 18 مرة. ويمكن إجراء مهام الواقع المعزز الأكثر تعقيدًا بفضل هذه الكفاءات المعززة. علاوة على ذلك، سيحتوي الإصدار التجريبي من Lens Studio 5.0 على أدوات التحكم في الإصدار مثل Git، مما يستوعب العديد من المطورين للعمل في نفس الوقت على المشاريع.

أطلقت Snap ميزة العدسات مع السلع الرقمية في العام الماضي، مما يسمح بمزايا الواقع المعزز الحصرية داخل العدسة والتي يمكن للمستخدمين فتحها مقابل تكلفة. حاليًا، يمكن لأي مطور الوصول إلى السلع الرقمية. تنص Snap على أن قسمًا جديدًا في Lens Explorer سيعرض العدسات ذات السلع الرقمية، مما يسهل على مستخدمي Snapchat تحديد موقع هذه الميزات وتجربتها.

تفيد الشركة أن منصة AR الخاصة بها تستضيف الآن 330 ألف مطور قاموا بإنشاء ما يقرب من 3.5 مليون عدسة، والتي تمت مشاهدتها أكثر من 3 تريليون مرة في العام الماضي.

تمت أيضًا مشاركة تحديث بخصوص برنامج Lens Creator Rewards الذي تم إطلاقه في الصيف الماضي. إنه يوفر لمطوري الواقع المعزز الفرصة لكسب مكافأة شهرية تصل إلى 7200 دولار أمريكي مقابل العدسات ذات الأداء الأفضل. في شهرها الافتتاحي، تم الاشتراك في أكثر من 45000 عدسة، مما أدى إلى أكثر من 5 مليارات تفاعل مع Lens من مستخدمي Snapchat. على الرغم من حجب Snap لأرقام الدفع الفعلية، إلا أنها ذكرت أن الدفع يختلف اعتمادًا على أداء Lens، مع تقييم المشاركة من خلال صيغة خاصة تعتمد على المشاهدات والمقاييس الأخرى.

مع استمرار المنصات no-code مثل AppMaster في تسهيل التطوير القابل للتطوير والتعاون والفعالية، فإن تكامل قدرات الذكاء الاصطناعي يوفر قفزة كبيرة إلى الأمام. وهذا لا يتيح إمكانيات تصميم أكثر تفصيلاً فحسب، بل يتيح أيضًا للمطورين الفرصة لإنشاء تجارب واقع معزز أكثر تعقيدًا وجاذبية لمستخدمي Snapchat.