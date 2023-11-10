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Snap представляет расширенные инструменты дополненной реальности с возможностями искусственного интеллекта в Lens Studio 5.0

10, нояб. 2023
Snap представляет расширенные инструменты дополненной реальности с возможностями искусственного интеллекта в Lens Studio 5.0

Передовые технологии дополненной реальности (AR) поднялись на ступеньку выше: компания Snap объявила о выпуске бета-версии Lens Studio 5.0. Этот новый выпуск, являющийся значительным обновлением существующего пакета разработки AR, знаменует собой значительный переломный момент в технологиях AR за счет повышения производительности и включения высокоуровневых возможностей искусственного интеллекта. Революционная инновация была представлена ​​на ежегодном мероприятии для разработчиков дополненной реальности Lens Fest.

Этот важный выпуск включает в себя партнерство между Snap и OpenAI, позволяющее разработчикам интегрировать функциональность ChatGPT в свои линзы. Это облегчает создание текстового контента для создания нового, интерактивного и педагогического опыта для пользователей Snapchat. Примеры такого потенциального использования могут варьироваться от бесконечных викторин, рандомизаторов, разработанных ChatGPT, до совершенно новых типов объективов, которые изменяют стиль камеры путем автоматического добавления фильтров или изменения режимов на основе действий пользователя.

Важно отметить, что Snap уже воспользовалась возможностями OpenAI, поскольку их чат-бот My AI использует технологию GPT компании. Тем не менее, последнее сотрудничество знаменует собой более широкое использование ИИ.

Еще одно нововведение в бета-версии Lens Studio 5.0, основанное на искусственном интеллекте, — это генератор 3D-масок для лица, который позволяет любому за считанные секунды создать ориентированную на лицо линзу для вирусного самовыражения. Эта инновационная функция объединяет генеративный искусственный интеллект с возможностями сетки лиц Snap.

Новая версия гарантирует значительный прирост производительности: проекты теперь загружаются в 18 раз быстрее. Благодаря повышению эффективности можно выполнять более сложные задачи AR. Кроме того, бета-версия Lens Studio 5.0 будет включать в себя такие инструменты контроля версий, как Git, что позволит нескольким разработчикам одновременно работать над проектами.

В прошлом году Snap запустила функцию «Линзы с цифровыми товарами», предоставляющую эксклюзивные возможности AR внутри объектива, которые пользователи могут разблокировать за определенную плату. В настоящее время доступ к цифровым товарам может получить любой разработчик. Snap заявляет, что в новом разделе Lens Explorer будут представлены линзы с цифровыми товарами, что упростит пользователям Snapchat поиск и тестирование этих функций.

Компания сообщает, что на ее платформе AR сейчас работают 330 000 разработчиков, которые создали около 3,5 миллионов линз, которые за последний год были просмотрены более 3 триллионов раз.

Также была опубликована обновленная информация о программе Lens Creator Rewards, запущенной прошлым летом. Он предлагает разработчикам AR возможность получать ежемесячное вознаграждение в размере до 7200 долларов США за самые эффективные линзы. В первый месяц более 45 000 Lenses подписались на участие, что привело к более 5 миллиардам взаимодействий с Lens от пользователей Snapchat. Хотя Snap не раскрывает фактические суммы выплат, в компании упоминается, что выплаты варьируются в зависимости от эффективности Lens, при этом вовлеченность оценивается с помощью собственной формулы, основанной на просмотрах и других показателях.

Поскольку платформы no-code такие как AppMaster продолжают способствовать масштабируемой, совместной и эффективной разработке, интеграция возможностей искусственного интеллекта предлагает значительный шаг вперед. Это не только открывает более сложные возможности дизайна, но и дает разработчикам возможность создавать более сложные и увлекательные возможности AR для пользователей Snapchat.

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