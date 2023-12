Snap onthult geavanceerde AR-tools met AI-mogelijkheden via Lens Studio 5.0

De allernieuwste Augmented Reality (AR)-technologie is naar een hoger niveau getild nu Snap de uitrol van Lens Studio 5.0 Beta aankondigt. Deze nieuwe release is een belangrijke upgrade van de bestaande AR-ontwikkelingssuite en markeert een belangrijk keerpunt in AR-technologie door de productiviteit te verbeteren en hoogwaardige AI-mogelijkheden te integreren. De baanbrekende innovatie werd onthuld tijdens het jaarlijkse Lens Fest AR-ontwikkelaarsevenement van het bedrijf.

Deze belangrijke release omvat een samenwerking tussen Snap en OpenAI, waardoor ontwikkelaars ChatGPT-functionaliteit in hun lenzen kunnen integreren. Dit vergemakkelijkt het genereren van op tekst gebaseerde inhoud om nieuwe, interactieve en pedagogische ervaringen voor Snapchat-gebruikers te creëren. Voorbeelden van deze potentiële toepassingen kunnen variëren van oneindige quizzen, randomisers ontworpen door ChatGPT, of geheel nieuwe lenstypes die de camerastijl veranderen door automatisch filters toe te voegen of modi te veranderen op basis van gebruikersinvoer.

Het is essentieel op te merken dat Snap al eerder heeft geprofiteerd van de mogelijkheden van OpenAI, aangezien hun My AI-chatbot gebruik maakt van de GPT-technologie van het bedrijf. Niettemin markeert de nieuwste samenwerking een uitgebreider gebruik van AI.

Een andere AI-aangedreven toevoeging in Lens Studio 5.0 Beta is de 3D-gezichtsmaskergenerator, waarmee iedereen binnen enkele seconden een gezichtsgerichte, virale zelfexpressielens kan maken. Deze innovatieve functie combineert generatieve AI met Snap 's face mesh-capaciteiten.

De nieuwe release garandeert een enorme productiviteitsboost, waarbij projecten nu 18 keer sneller worden geladen. Dankzij deze verbeterde efficiëntie kunnen complexere AR-opdrachten worden uitgevoerd. Bovendien zal Lens Studio 5.0 Beta versiebeheertools zoals Git omarmen, waardoor meerdere ontwikkelaars tegelijkertijd aan projecten kunnen werken.

Snap startte vorig jaar de functie Lenzen met digitale goederen, waardoor exclusieve AR-voordelen binnen een lens mogelijk waren die gebruikers tegen betaling konden ontgrendelen. Momenteel heeft elke ontwikkelaar toegang tot digitale goederen. Snap stelt dat een nieuwe sectie in Lens Explorer Lenzen met digitale goederen zal presenteren, waardoor het voor Snapchat-gebruikers eenvoudiger wordt om deze functies te vinden en uit te proberen.

Het bedrijf meldt dat zijn AR-platform nu 330.000 ontwikkelaars huisvest die bijna 3,5 miljoen lenzen hebben gegenereerd, die het afgelopen jaar meer dan 3 biljoen keer zijn bekeken.

Er werd ook een update gedeeld over het Lens Creator Rewards-programma, dat afgelopen zomer werd gelanceerd. Het biedt AR-ontwikkelaars de mogelijkheid om een ​​maandelijkse beloning van maximaal $ 7.200 te verdienen voor de best presterende lenzen. In de eerste maand hebben meer dan 45.000 Lenses zich aangemeld, wat meer dan 5 miljard Lens-interacties van Snapchat-gebruikers genereerde. Hoewel de feitelijke uitbetalingscijfers door Snap werden achtergehouden, werd er wel vermeld dat de betaling varieerde afhankelijk van de prestaties van Lens, waarbij de betrokkenheid werd beoordeeld via een eigen formule op basis van weergaven en andere statistieken.

Terwijl no-code platforms zoals AppMaster schaalbare, collaboratieve en efficiënte ontwikkeling blijven faciliteren, biedt de integratie van AI-mogelijkheden een aanzienlijke sprong voorwaarts. Dit maakt niet alleen uitgebreidere ontwerpmogelijkheden mogelijk, maar geeft ontwikkelaars ook de mogelijkheid om ingewikkeldere en boeiendere AR-ervaringen voor Snapchat-gebruikers te creëren.