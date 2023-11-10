Snap, Lens Studio 5.0 Aracılığıyla Yapay Zeka Özelliğine Sahip Gelişmiş AR Araçlarını Tanıtıyor

Arttırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisinin en ileri seviyesi, Snap Lens Studio 5.0 Beta sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmasıyla bir adım daha ileri götürüldü. Mevcut AR geliştirme paketinde önemli bir yükseltme olan bu yeni sürüm, üretkenliği artırarak ve yüksek kalibreli yapay zeka yeteneklerini birleştirerek AR teknolojisinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Çığır açan yenilik, şirketin yıllık Lens Fest AR geliştirici etkinliğinde tanıtıldı.

Bu önemli sürüm, Snap ve OpenAI arasındaki ortaklığı içeriyor ve geliştiricilerin ChatGPT işlevselliğini Lenslerine entegre etmelerine olanak tanıyor. Bu, Snapchat kullanıcıları için yeni, etkileşimli ve pedagojik deneyimler oluşturmak amacıyla metin tabanlı içerik oluşturulmasını kolaylaştırır. Bu potansiyel kullanımların örnekleri arasında sonsuz testler, ChatGPT tarafından tasarlanan rastgeleleştiriciler veya otomatik olarak filtreler ekleyerek veya kullanıcı girişine göre modları değiştirerek kamera stilini değiştiren tamamen yeni lens türleri yer alabilir.

Snap daha önce de OpenAI yeteneklerinden faydalandığını belirtmekte fayda var, çünkü My AI sohbet robotları şirketin GPT teknolojisinden yararlanıyor. Bununla birlikte, en son işbirliği yapay zekanın daha kapsamlı bir kullanımına işaret ediyor.

Lens Studio 5.0 Beta'daki bir başka yapay zeka destekli eklenti, herkesin saniyeler içinde yüz merkezli, viral bir kendini ifade eden Lens oluşturmasına olanak tanıyan 3D yüz maskesi oluşturucudur. Bu yenilikçi özellik, üretken yapay zekayı Snap yüz örgüsü kapasiteleriyle birleştiriyor.

Yeni sürüm, projelerin artık 18 kat daha hızlı yüklenmesiyle büyük bir üretkenlik artışını garanti ediyor. Bu gelişmiş verimlilikler nedeniyle daha karmaşık AR görevleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca Lens Studio 5.0 Beta, Git gibi sürüm kontrol araçlarını da içerecek ve birden fazla geliştiricinin aynı anda projeler üzerinde çalışmasına olanak sağlayacak.

Snap geçtiğimiz yıl Dijital Ürünler içeren Lensler özelliğini başlattı ve kullanıcıların bir ücret karşılığında kilidini açabilecekleri bir Lens içinde özel AR ayrıcalıklarına olanak tanıdı. Şu anda herhangi bir geliştirici Dijital Ürünlere erişebilir. Snap, Lens Explorer'daki yeni bir bölümün Dijital Ürünler içeren Lensleri sergileyeceğini ve Snapchat kullanıcılarının bu özellikleri bulmasını ve denemesini kolaylaştıracağını belirtiyor.

Şirket, AR platformunun artık geçtiğimiz yıl 3 trilyondan fazla kez görüntülenen 3,5 milyona yakın Lens üreten 330.000 geliştiriciye ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Geçtiğimiz yaz başlatılan Lens Creator Rewards programına ilişkin bir güncelleme de paylaşıldı. AR geliştiricilerine, en iyi performansı gösteren Lensler için aylık 7.200 dolara kadar ödül kazanma fırsatı sunuyor. Açılış ayında 45.000'den fazla Lens kaydoldu ve Snapchat kullanıcılarından 5 milyarın üzerinde Lens etkileşimi elde edildi. Snap, gerçek ödeme rakamlarını saklı tutarken, ödemenin Lens performansına bağlı olarak değiştiğini ve katılımın görüntülemelere ve diğer ölçümlere dayalı özel bir formül aracılığıyla değerlendirildiğini belirtti.

AppMaster gibi no-code platformlar ölçeklenebilir, işbirlikçi ve verimli geliştirmeyi kolaylaştırmaya devam ettikçe, yapay zeka yeteneklerinin entegrasyonu ileriye doğru önemli bir adım sunuyor. Bu yalnızca daha ayrıntılı tasarım olanakları sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda geliştiricilere Snapchat kullanıcıları için daha karmaşık ve ilgi çekici AR deneyimleri oluşturma fırsatı da sağlıyor.