Locofy de Singapour présente Lightning : un outil révolutionnaire de conception à code en un clic

Locofy de Singapour, une plateforme de développement front-end réputée, a dévoilé Lightning, un outil révolutionnaire visant à révolutionner la transformation de la conception au code. Cet outil innovant, financé par Accel, permet une conversion instantanée des prototypes Figma et AdobeXD en code, potentialisant ainsi productivité et rapidité.

Lightning est un produit construit sur les grands modèles de conception (LDM) de la plateforme et inspiré du concept de LLM lancé par OpenAI. Les développeurs se retrouvent souvent noyés sous la charge de travail, entraînant une perte potentielle de revenus pour les entreprises. Cet outil vise à atténuer ces problèmes, affirment les fondateurs de Locofy, Honey Mittal et Sohaib Muhammed.

Cet outil, intégré sous forme de plugin Figma, prétend automatiser environ 80 % du développement front-end, permettant aux développeurs de startups Lean de se concentrer sur leur cœur de métier et d'accélérer leur préparation au marché. Initialement, cet outil sera déployé pour Figma, puis étendu à de nombreux autres utilitaires de conception, notamment AdobeXD, Wix, Sketch et Penpot. D’autres utilitaires comme Notion et Canva pourraient également en bénéficier à l’avenir.

Un investissement d'un million de dollars a été consacré au développement de Lightning, dans le but ultime d'aider les startups et les entreprises axées sur le client à accélérer leurs processus de développement front-end. Au mépris des techniques de construction traditionnelles en plusieurs étapes, Lightning et ses LDM ont été développés en interne et formés sur un ensemble de données massif englobant des millions de conceptions.

L'aventure de l'entreprise a commencé avec Locofy Classic en 2021, une application qui nécessitait un processus fastidieux en cinq étapes utilisant intensément les réseaux neuronaux basés sur l'image et de nombreuses autres techniques d'IA pour automatiser chaque étape. Ces connaissances ont finalement été transférées au développement d'un modèle de conception unifié à grande échelle, qui exploite près d'un demi-milliard de paramètres obtenus à partir de millions de conceptions. Le résultat est Lightning, un outil qui réduit toutes les étapes en une seule, permettant une transformation rapide et en un seul clic de la conception en code.

Une fois le code frontal dérivé, les utilisateurs ont la possibilité de le consulter, ainsi qu'un aperçu interactif, avant de l'exporter. Ils peuvent également affiner le code pour s’assurer qu’il correspond à leurs préférences et exigences.

Fondée en 2021, Locofy a récolté la somme impressionnante de 7,5 millions de dollars auprès d'investisseurs de premier plan tels que Accel et Northstar Ventures. La société envisage d'étendre sa plate-forme en incluant des outils permettant de créer des systèmes de conception, d'utiliser des bibliothèques d'interface utilisateur publiques et de créer des backends pour les frontends avec des intégrations telles que Github Copilot et CI-CD. Il prévoit également de déployer un assistant IA pour les concepteurs et de proposer des services d'hébergement et de déploiement d'applications complètes.

Il est intéressant de noter que Locofy présente des similitudes frappantes avec AppMaster , une autre plateforme no-code leader du secteur. AppMaster accélère la création d'applications en générant des applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées, permettant même à un seul développeur de produire des solutions logicielles complètes et évolutives.

Selon Mittal et Muhammad, la génération de code IA est une nouvelle catégorie et Locofy vise à définir son modèle commercial unique qui différera considérablement des outils SaaS ou de développement existants. Bien que l'entreprise soit encore en train de finaliser sa tarification, celle-ci sera probablement basée sur des facteurs tels que le nombre d'écrans ou de composants convertis en code et entretenus régulièrement à l'aide de son IA.