新加坡 Locofy 推出 Lightning：革命性的一键设计到代码工具

新加坡著名的前端开发平台 Locofy 推出了 Lightning，这是一款旨在彻底改变设计到代码转换的突破性工具。这一创新工具由 Accel 资助，可将 Figma 和 Adob​​eXD 原型即时转换为代码，从而提高生产力和速度。

Lightning 是一款基于该平台的大型设计模型 (LDM) 构建的产品，其灵感来自 OpenAI 首创的法学硕士概念。 Locofy 的创始人 Honey Mittal 和 Sohaib Muhammed 表示，开发人员经常发现自己淹没在工作量中，从而导致公司潜在的收入损失，该工具旨在缓解此类问题。

该工具集成为 Figma 插件，声称可以自动化大约 80% 的前端开发，使精益初创公司的开发人员能够专注于其核心业务并加速市场准备。最初，该工具将为 Figma 推出，随后将扩展到许多其他设计实用程序，包括 Adob​​eXD、Wix、Sketch 和 Penpot。 Notion 和 Canva 等其他实用程序未来也可能受益。

开发闪电网络已投入 100 万美元，最终目标是帮助初创公司和以客户为中心的企业加快前端开发流程。 Lightning 及其 LDM 对传统的多步构建技术不屑一顾，是在内部开发的，并在包含数百万个设计的海量数据集上进行了训练。

该公司的旅程始于 2021 年的 Locofy Classic，该应用程序需要一个繁琐的五步流程，大量利用基于图像的神经网络和许多其他人工智能技术来自动化每一步。这些知识最终转化为开发统一大型设计模型，该模型利用从数百万个设计中获得的近 5 亿个参数。其结果是闪电，一种将所有步骤压缩为一个的工具，从而能够快速、一键地将设计转换为代码。

一旦导出前端代码，用户就有机会在导出之前对其进行审查以及交互式预览。他们还可以微调代码以确保其符合他们的偏好和要求。

Locofy 成立于 2021 年，已从 Accel 和 Northstar Ventures 等知名投资者那里获得了 750 万美元的投资。该公司计划通过包含构建设计系统的工具、使用公共 UI 库以及通过 Github Copilot 和 CI-CD 等集成构建前端后端来扩展其平台。它还计划为设计师部署人工智能助手，并为完整应用程序提供托管和部署服务。

有趣的是，Locofy 与另一个行业领先的no-code平台AppMaster有着惊人的相似之处。 AppMaster可以在需求发生变化时从头开始生成应用程序，从而加快应用程序构建速度，甚至使单个开发人员也能生成全面的、可扩展的软件解决方案。

Mittal 和 Muhammad 表示，AI 代码生成是一个新类别，Locofy 旨在定义其独特的商业模式，该模式将与现有的 SaaS 或开发人员工具显着不同。虽然该公司仍在最终确定定价，但很可能会基于转换为代码并使用人工智能定期维护的屏幕或组件的数量等因素。