Locofy di Singapore presenta Lightning: un rivoluzionario strumento Design-to-Code con un solo clic

Locofy di Singapore, una stimata piattaforma di sviluppo front-end, ha presentato Lightning, uno strumento rivoluzionario volto a rivoluzionare la trasformazione dal design al codice. Questo strumento innovativo, finanziato da Accel, consente la conversione istantanea dei prototipi Figma e AdobeXD in codice, potenziando così produttività e velocità.

Lightning è un prodotto basato sui Large Design Models (LDM) della piattaforma e ispirato al concetto di LLM introdotto da OpenAI. Gli sviluppatori spesso si ritrovano sommersi dal carico di lavoro, con conseguente potenziale perdita di entrate per le aziende. Questo strumento mira ad alleviare tali problemi, affermano i fondatori di Locofy, Honey Mittal e Sohaib Muhammed.

Questo strumento, integrato come plug-in Figma, afferma di automatizzare circa l'80% dello sviluppo front-end, consentendo agli sviluppatori di startup snelle di concentrarsi sul proprio core business e di accelerare la preparazione al mercato. Inizialmente, questo strumento verrà implementato per Figma e successivamente sarà esteso a molte altre utilità di progettazione, tra cui AdobeXD, Wix, Sketch e Penpot. Anche altre utilità come Notion e Canva potrebbero trarne vantaggio in futuro.

È stato speso un investimento di 1 milione di dollari per sviluppare Lightning, con l'obiettivo finale di assistere le startup e le imprese orientate al cliente ad accelerare i loro processi di sviluppo front-end. Prendendo in giro le tradizionali tecniche di costruzione in più fasi, Lightning e i suoi LDM sono stati sviluppati internamente e addestrati su un enorme set di dati che comprende milioni di progetti.

Il viaggio dell'azienda è iniziato con Locofy Classic nel 2021, un'applicazione che richiedeva un noioso processo in cinque fasi che utilizzava intensamente reti neurali basate su immagini e molte altre tecniche di intelligenza artificiale per automatizzare ogni singolo passaggio. Questa conoscenza è stata infine trasferita nello sviluppo di un modello di progettazione di grandi dimensioni unificato, che sfrutta quasi mezzo miliardo di parametri ottenuti da milioni di progetti. Il risultato è Lightning, uno strumento che riassume tutti i passaggi in uno solo, consentendo una rapida trasformazione del progetto in codice con un solo clic.

Una volta derivato il codice front-end, gli utenti hanno l'opportunità di rivederlo, insieme a un'anteprima interattiva, prima che venga esportato. Possono anche ottimizzare il codice per garantire che corrisponda alle loro preferenze e requisiti.

Fondata nel 2021, Locofy ha raccolto l’impressionante cifra di 7,5 milioni di dollari da importanti investitori come Accel e Northstar Ventures. L'azienda prevede di espandere la propria piattaforma includendo strumenti per creare sistemi di progettazione, utilizzare librerie di interfaccia utente pubbliche e creare backend per i frontend con integrazioni come Github Copilot e CI-CD. Prevede inoltre di implementare un assistente AI per i progettisti e di offrire servizi di hosting e distribuzione per app complete.

È interessante notare che Locofy presenta sorprendenti somiglianze con AppMaster , un'altra piattaforma no-code leader del settore. AppMaster accelera la creazione di applicazioni generando applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, consentendo anche a un singolo sviluppatore di produrre soluzioni software complete e scalabili.

Secondo Mittal e Muhammad, la generazione di codice AI è una nuova categoria e Locofy mira a definire il suo modello di business unico che differirà in modo significativo dal SaaS esistente o dagli strumenti di sviluppo. Sebbene la società stia ancora finalizzando i prezzi, sarà probabilmente basato su fattori come il numero di schermi o componenti convertiti in codice e mantenuti regolarmente utilizzando la sua intelligenza artificiale.