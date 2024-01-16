تقدم Locofy في سنغافورة Lightning: أداة ثورية للتصميم إلى التعليمات البرمجية بنقرة واحدة

كشفت Locofy في سنغافورة، وهي منصة تطوير أمامية مرموقة، عن Lightning، وهي أداة رائدة تهدف إلى إحداث ثورة في التحول من التصميم إلى التعليمات البرمجية. تتيح هذه الأداة المبتكرة، التي تمولها شركة Accel، إمكانية التحويل الفوري لنماذج Figma وAdobeXD الأولية إلى تعليمات برمجية، وبالتالي زيادة الإنتاجية والسرعة.

Lightning هو منتج مبني على نماذج التصميم الكبيرة (LDMs) الخاصة بالمنصة، وهو مستوحى من مفهوم LLMs الرائد بواسطة OpenAI. غالبًا ما يجد المطورون أنفسهم غارقين في عبء العمل، مما يؤدي إلى خسارة محتملة لإيرادات الشركات، وتهدف هذه الأداة إلى التخفيف من مثل هذه المشكلات، كما يقول مؤسسا Locofy، هاني ميتال وصهيب محمد.

تدعي هذه الأداة، المدمجة كملحق Figma، أنها تعمل على أتمتة ما يقرب من 80% من تطوير الواجهة الأمامية، مما يتيح للمطورين في الشركات الناشئة الهزيلة التركيز على أعمالهم الأساسية وتسريع جاهزية السوق. في البداية، سيتم طرح هذه الأداة لـ Figma، وسيتم توسيعها لاحقًا لتشمل العديد من أدوات التصميم المساعدة الأخرى، بما في ذلك AdobeXD وWix وSketch وPenpot. قد تستفيد أيضًا أدوات مساعدة أخرى مثل Notion وCanva في المستقبل.

تم إنفاق مليون دولار أمريكي لتطوير Lightning، بهدف نهائي هو مساعدة الشركات الناشئة والمؤسسات التي تركز على العملاء على تسريع عمليات التطوير الأمامية الخاصة بهم. من خلال استخدام تقنيات البناء التقليدية متعددة الخطوات، تم تطوير Lightning ونماذج LDM الخاصة به داخليًا وتدريبهم على مجموعة بيانات ضخمة تشمل ملايين التصميمات.

بدأت رحلة الشركة مع Locofy Classic في عام 2021، وهو تطبيق يتطلب عملية شاقة من خمس خطوات تستخدم بشكل مكثف الشبكات العصبية القائمة على الصور والعديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى لأتمتة كل خطوة. تم نقل هذه المعرفة في النهاية إلى تطوير نموذج تصميم كبير موحد، والذي يستفيد من ما يقرب من نصف مليار معلمة تم الحصول عليها من ملايين التصميمات. والنتيجة هي Lightning، وهي أداة تعمل على تقليص جميع الخطوات في خطوة واحدة، مما يتيح تحويل التصميم بسرعة بنقرة واحدة إلى تعليمات برمجية.

بمجرد استخلاص كود الواجهة الأمامية، يحصل المستخدمون على فرصة لمراجعته، إلى جانب معاينة تفاعلية، قبل تصديره. ويمكنهم أيضًا ضبط التعليمات البرمجية للتأكد من أنها تتوافق مع تفضيلاتهم ومتطلباتهم.

تأسست Locofy في عام 2021، وحصلت على مبلغ مذهل قدره 7.5 مليون دولار من مستثمرين بارزين مثل Accel وNorthstar Ventures. وتتصور الشركة توسيع نظامها الأساسي من خلال تضمين أدوات لبناء أنظمة التصميم، واستخدام مكتبات واجهة المستخدم العامة، وبناء الواجهات الخلفية للواجهات الأمامية من خلال عمليات تكامل مثل Github Copilot وCI-CD. وتخطط أيضًا لنشر مساعد الذكاء الاصطناعي للمصممين وتقديم خدمات الاستضافة والنشر للتطبيقات الكاملة.

ومن المثير للاهتمام أن Locofy يقدم أوجه تشابه مذهلة مع AppMaster ، وهي منصة أخرى رائدة في الصناعة no-code. يعمل AppMaster على تسريع بناء التطبيقات عن طريق إنشاء تطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، مما يتيح حتى لمطور واحد إنتاج حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير.

وفقًا لميتال ومحمد، يعد إنشاء أكواد الذكاء الاصطناعي فئة جديدة، وتهدف Locofy إلى تحديد نموذج أعمالها الفريد الذي سيختلف بشكل كبير عن SaaS أو أدوات المطورين الحالية. وبينما لا تزال الشركة تضع اللمسات النهائية على تسعيرها، فمن المحتمل أن يعتمد ذلك على عوامل مثل عدد الشاشات أو المكونات التي يتم تحويلها إلى تعليمات برمجية ويتم صيانتها بانتظام باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بها.