Locofy de Cingapura apresenta Lightning: uma ferramenta revolucionária de design para código com um clique

A Locofy de Cingapura, uma estimada plataforma de desenvolvimento front-end, revelou o Lightning, uma ferramenta inovadora que visa revolucionar a transformação do design para o código. Esta ferramenta inovadora, financiada pela Accel, permite a conversão instantânea de protótipos Figma e AdobeXD em código, potencializando assim a produtividade e a velocidade.

Lightning é um produto construído sobre os Large Design Models (LDMs) da plataforma e inspirado no conceito de LLMs lançado pela OpenAI. Os desenvolvedores muitas vezes ficam afogados na carga de trabalho, levando à perda potencial de receita para as empresas. Esta ferramenta visa aliviar esses problemas, dizem os fundadores da Locofy, Honey Mittal e Sohaib Muhammed.

Esta ferramenta, integrada como um plugin Figma, afirma automatizar aproximadamente 80% do desenvolvimento front-end, permitindo que os desenvolvedores em startups enxutas se concentrem em seus negócios principais e acelerem a preparação para o mercado. Inicialmente, esta ferramenta será implementada para Figma e posteriormente estendida para muitos outros utilitários de design, incluindo AdobeXD, Wix, Sketch e Penpot. Outros utilitários como Notion e Canva também poderão se beneficiar no futuro.

Um investimento de US$ 1 milhão foi gasto para desenvolver o Lightning, com o objetivo final de ajudar startups e empresas focadas no cliente a agilizar seus processos de desenvolvimento front-end. Enganando-se nas técnicas tradicionais de construção em várias etapas, o Lightning e seus LDMs foram desenvolvidos internamente e treinados em um enorme conjunto de dados que abrange milhões de projetos.

A jornada da empresa começou com Locofy Classic em 2021, um aplicativo que exigia um processo tedioso de cinco etapas que utilizava intensamente redes neurais baseadas em imagens e muitas outras técnicas de IA para automatizar cada etapa. Esse conhecimento acabou sendo transferido para o desenvolvimento de um Modelo Unificado de Grandes Projetos, que aproveita quase meio bilhão de parâmetros obtidos de milhões de projetos. O resultado é o Lightning, uma ferramenta que reúne todas as etapas em uma só, permitindo uma transformação rápida do design em código com um clique.

Depois que o código front-end é derivado, os usuários têm a oportunidade de revisá-lo, juntamente com uma visualização interativa, antes de ser exportado. Eles também podem ajustar o código para garantir que ele corresponda às suas preferências e requisitos.

Fundada em 2021, a Locofy arrecadou impressionantes US$ 7,5 milhões de investidores proeminentes como Accel e Northstar Ventures. A empresa pretende expandir sua plataforma incluindo ferramentas para construir sistemas de design, usar bibliotecas públicas de UI e construir backends para frontends com integrações como Github Copilot e CI-CD. Ela também planeja implantar um assistente de IA para designers e oferecer serviços de hospedagem e implantação para aplicativos completos.

Curiosamente, Locofy apresenta semelhanças impressionantes com AppMaster , outra plataforma no-code líder do setor. AppMaster agiliza a construção de aplicativos, gerando aplicativos do zero sempre que os requisitos são modificados, permitindo que até mesmo um único desenvolvedor produza soluções de software abrangentes e escaláveis.

De acordo com Mittal e Muhammad, a geração de código de IA é uma nova categoria, e a Locofy pretende definir seu modelo de negócios exclusivo que será significativamente diferente do SaaS existente ou das ferramentas de desenvolvedor. Embora a empresa ainda esteja finalizando seu preço, ele provavelmente será baseado em fatores como o número de telas ou componentes que são convertidos em código e mantidos regularmente usando sua IA.