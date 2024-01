Locofy z Singapuru przedstawia Lightning: rewolucyjne narzędzie umożliwiające zamianę projektu na kod jednym kliknięciem

Locofy z Singapuru, ceniona platforma programistyczna front-end, zaprezentowała Lightning, przełomowe narzędzie, którego celem jest zrewolucjonizowanie transformacji projektowania w kod. To innowacyjne narzędzie, finansowane przez Accel, umożliwia natychmiastową konwersję prototypów Figma i AdobeXD na kod, zwiększając w ten sposób produktywność i szybkość.

Lightning to produkt zbudowany na platformie Large Design Models (LDM) i zainspirowany koncepcją LLM zapoczątkowaną przez OpenAI. Programiści często toną w natłoku pracy, co prowadzi do potencjalnej utraty przychodów firm. To narzędzie ma na celu złagodzenie takich problemów, mówią założyciele Locofy, Honey Mittal i Sohaib Muhammed.

To narzędzie, zintegrowane jako wtyczka Figma, twierdzi, że automatyzuje około 80% rozwoju front-endu, umożliwiając programistom w startupach Lean skoncentrowanie się na swojej podstawowej działalności i przyspieszenie gotowości rynkowej. Początkowo narzędzie to będzie dostępne dla Figmy, a następnie zostanie rozszerzone na wiele innych narzędzi do projektowania, w tym AdobeXD, Wix, Sketch i Penpot. Inne narzędzia, takie jak Notion i Canva, również mogą odnieść korzyści w przyszłości.

Na rozwój Lightning wydano milion dolarów, a ostatecznym celem było wsparcie start-upów i przedsiębiorstw zorientowanych na klienta w przyspieszeniu procesów rozwoju front-endu. Wykorzystując tradycyjne, wieloetapowe techniki konstrukcyjne, Lightning i jego moduły LDM zostały opracowane wewnętrznie i przeszkolone na ogromnym zbiorze danych obejmującym miliony projektów.

Podróż firmy rozpoczęła się od Locofy Classic w 2021 r. – aplikacji wymagającej żmudnego, pięcioetapowego procesu, w którym intensywnie wykorzystywano sieci neuronowe oparte na obrazach i wiele innych technik sztucznej inteligencji w celu automatyzacji każdego kroku. Wiedzę tę ostatecznie wykorzystano do opracowania ujednoliconego modelu dużego projektu, który wykorzystuje prawie pół miliarda parametrów uzyskanych z milionów projektów. Rezultatem jest Lightning, narzędzie, które skupia wszystkie kroki w jednym, umożliwiając szybką transformację projektu w kod jednym kliknięciem.

Po wygenerowaniu kodu front-end użytkownicy mają możliwość przejrzenia go wraz z interaktywnym podglądem przed eksportem. Mogą także dostroić kod, aby upewnić się, że odpowiada ich preferencjom i wymaganiom.

Założona w 2021 roku firma Locofy zebrała imponujące 7,5 miliona dolarów od wybitnych inwestorów, takich jak Accel i Northstar Ventures. Firma planuje rozszerzyć swoją platformę o narzędzia do tworzenia systemów projektowania, korzystania z publicznych bibliotek interfejsu użytkownika i tworzenia backendów do frontendów za pomocą integracji takich jak Github Copilot i CI-CD. Planuje także wdrożenie asystenta AI dla projektantów oraz zaoferowanie usług hostingu i wdrażania pełnych aplikacji.

Co ciekawe, Locofy wykazuje uderzające podobieństwa z AppMaster , kolejną wiodącą w branży platformą no-code. AppMaster przyspiesza tworzenie aplikacji, generując aplikacje od podstaw za każdym razem, gdy wymagania zostaną zmodyfikowane, umożliwiając nawet jednemu programiście tworzenie kompleksowych, skalowalnych rozwiązań programowych.

Według Mittala i Muhammada generowanie kodu AI to nowa kategoria, a Locofy ma na celu zdefiniowanie swojego unikalnego modelu biznesowego, który będzie znacząco różnił się od istniejących narzędzi SaaS lub deweloperskich. Chociaż firma wciąż finalizuje wycenę, prawdopodobnie będzie ona oparta na takich czynnikach, jak liczba ekranów lub komponentów konwertowanych na kod i regularnie konserwowanych przy użyciu sztucznej inteligencji.