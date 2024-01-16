Singapur'daki Locofy, Lightning'i Tanıtıyor: Devrim Yaratan Tek Tıklamayla Tasarımdan Kodlamaya Aracı

Saygın bir ön uç geliştirme platformu olan Singapurlu Locofy, tasarımdan koda dönüşümde devrim yaratmayı amaçlayan çığır açan bir araç olan Lightning'i tanıttı. Accel tarafından finanse edilen bu yenilikçi araç, Figma ve AdobeXD prototiplerinin anında koda dönüştürülmesini sağlayarak üretkenliği ve hızı potansiyel hale getiriyor.

Lightning, platformun Büyük Tasarım Modelleri (LDM'ler) üzerine inşa edilmiş ve OpenAI'nin öncülüğünü yaptığı Yüksek Lisans konseptinden ilham alan bir üründür. Locofy'nin kurucuları Honey Mittal ve Sohaib Muhammed, geliştiricilerin sıklıkla kendilerini iş yükü altında boğulurken bulmalarının şirketlerin potansiyel gelir kaybına yol açtığını söylüyor. Bu aracın bu tür sorunları hafifletmeyi amaçladığını söylüyorlar.

Figma eklentisi olarak entegre edilen bu araç, ön uç geliştirmenin yaklaşık %80'ini otomatikleştirdiğini iddia ederek, yalın girişimlerdeki geliştiricilerin ana işlerine konsantre olmalarına ve pazara hazır olmalarını hızlandırmalarına olanak tanıyor. Başlangıçta bu araç Figma için kullanıma sunulacak ve daha sonra AdobeXD, Wix, Sketch ve Penpot gibi diğer birçok tasarım yardımcı programına genişletilecek. Notion ve Canva gibi diğer yardımcı programlar da gelecekte fayda sağlayabilir.

Yeni kurulan şirketlere ve müşteri odaklı kuruluşlara ön uç geliştirme süreçlerini hızlandırma konusunda yardımcı olmak amacıyla Lightning'i geliştirmek için 1 milyon dolarlık bir yatırım harcandı. Geleneksel çok adımlı inşaat tekniklerini göz ardı eden Lightning ve LDM'leri şirket içinde geliştirildi ve milyonlarca tasarımı kapsayan devasa bir veri kümesi üzerinde eğitildi.

Şirketin yolculuğu, 2021'de, her adımı otomatikleştirmek için görüntü tabanlı sinir ağlarını ve diğer birçok yapay zeka tekniğini yoğun bir şekilde kullanan, beş adımlı sıkıcı bir süreç gerektiren bir uygulama olan Locofy Classic ile başladı. Bu bilgi sonunda milyonlarca tasarımdan elde edilen yaklaşık yarım milyar parametreden yararlanan Birleşik Büyük Tasarım Modeli'nin geliştirilmesine dönüştürüldü. Sonuç, tüm adımları tek bir adıma indirgeyen ve tasarımın hızlı, tek tıklamayla koda dönüştürülmesini sağlayan bir araç olan Lightning'dir.

Ön uç kodu türetildikten sonra kullanıcılar, dışa aktarılmadan önce etkileşimli bir önizlemenin yanı sıra kodu inceleme fırsatına sahip olur. Ayrıca, tercihlerine ve gereksinimlerine uygun olmasını sağlamak için kodda ince ayar yapabilirler.

2021 yılında kurulan Locofy, Accel ve Northstar Ventures gibi önde gelen yatırımcılardan etkileyici bir şekilde 7,5 milyon dolar topladı. Şirket, tasarım sistemleri oluşturmaya, genel kullanıcı arayüzü kitaplıklarını kullanmaya ve Github Copilot ve CI-CD gibi entegrasyonlarla ön uçlara arka uçlar oluşturmaya yönelik araçlar ekleyerek platformunu genişletmeyi planlıyor. Ayrıca tasarımcılar için bir yapay zeka asistanı dağıtmayı ve tam uygulamalar için barındırma ve dağıtım hizmetleri sunmayı planlıyor.

İlginç bir şekilde Locofy, bir başka sektör lideri no-code platform olan AppMaster ile çarpıcı benzerlikler sunuyor. AppMaster gereksinimler değiştiğinde sıfırdan uygulamalar oluşturarak uygulama geliştirmeyi hızlandırır ve tek bir geliştiricinin bile kapsamlı, ölçeklenebilir yazılım çözümleri üretmesine olanak tanır.

Mittal ve Muhammad'e göre yapay zeka kodu üretimi yeni bir kategori ve Locofy, mevcut SaaS veya geliştirici araçlarından önemli ölçüde farklı olacak benzersiz iş modelini tanımlamayı hedefliyor. Şirket hâlâ fiyatlandırmasını kesinleştirirken, bu muhtemelen koda dönüştürülen ve yapay zeka kullanılarak düzenli olarak bakımı yapılan ekran veya bileşen sayısı gibi faktörlere dayanacak.