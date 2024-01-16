Сингапурская компания Locofy представляет Lightning: революционный инструмент для преобразования кода в один клик

Сингапурская Locofy, уважаемая платформа фронтенд-разработки, представила Lightning, революционный инструмент, призванный совершить революцию в преобразовании дизайна в код. Этот инновационный инструмент, финансируемый Accel, позволяет мгновенно конвертировать прототипы Figma и AdobeXD в код, тем самым повышая производительность и скорость.

Lightning — это продукт, созданный на основе больших проектных моделей (LDM) платформы и вдохновленный концепцией LLM, впервые разработанной OpenAI. Разработчики часто тонут в рабочей нагрузке, что приводит к потенциальной потере доходов компаний. Этот инструмент призван облегчить такие проблемы, говорят основатели Locofy Хани Миттал и Сохаиб Мухаммед.

Этот инструмент, интегрированный в виде плагина Figma, утверждает, что автоматизирует примерно 80% интерфейсной разработки, позволяя разработчикам бережливых стартапов сосредоточиться на своем основном бизнесе и ускорить готовность к рынку. Первоначально этот инструмент будет доступен для Figma, а впоследствии будет распространен на многие другие утилиты дизайна, включая AdobeXD, Wix, Sketch и Penpot. Другие утилиты, такие как Notion и Canva, также могут получить пользу в будущем.

На разработку Lightning было потрачено 1 миллион долларов инвестиций с конечной целью помочь стартапам и предприятиям, ориентированным на клиента, ускорить процессы фронтенд-разработки. Используя традиционные методы многоэтапного строительства, Lightning и ее LDM были разработаны собственными силами и обучены на огромном наборе данных, охватывающем миллионы проектов.

Путь компании начался с Locofy Classic в 2021 году — приложения, которое требовало утомительного пятиэтапного процесса, в котором интенсивно использовались нейронные сети на основе изображений и многие другие методы искусственного интеллекта для автоматизации каждого отдельного шага. Эти знания в конечном итоге были использованы при разработке унифицированной большой модели проектирования, которая использует почти полмиллиарда параметров, полученных из миллионов проектов. Результатом стал Lightning — инструмент, который сжимает все этапы в один, позволяя быстро, одним щелчком мыши, преобразовать проект в код.

После получения внешнего кода пользователи получают возможность просмотреть его вместе с интерактивным предварительным просмотром перед экспортом. Они также могут настроить код так, чтобы он соответствовал их предпочтениям и требованиям.

Основанная в 2021 году компания Locofy получила впечатляющие 7,5 миллионов долларов от таких известных инвесторов, как Accel и Northstar Ventures. Компания планирует расширить свою платформу, включив в нее инструменты для создания систем проектирования, использования общедоступных библиотек пользовательского интерфейса и создания серверных частей для внешних интерфейсов с помощью таких интеграций, как Github Copilot и CI-CD. Компания также планирует внедрить помощника искусственного интеллекта для дизайнеров и предложить услуги хостинга и развертывания полных приложений.

Интересно, что Locofy демонстрирует поразительное сходство с AppMaster , еще одной ведущей в отрасли платформой no-code. AppMaster ускоряет создание приложений, создавая приложения с нуля при изменении требований, что позволяет даже одному разработчику создавать комплексные масштабируемые программные решения.

По словам Миттала и Мухаммеда, генерация ИИ-кода — это новая категория, и Locofy стремится определить свою уникальную бизнес-модель, которая будет существенно отличаться от существующих SaaS-инструментов или инструментов разработки. Хотя компания все еще окончательно определяет цену, она, скорее всего, будет зависеть от таких факторов, как количество экранов или компонентов, которые преобразуются в код и регулярно обслуживаются с использованием искусственного интеллекта.