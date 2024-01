Locofy uit Singapore introduceert Lightning: een revolutionaire tool voor ontwerpen en coderen met één klik

Het Singaporese Locofy, een gewaardeerd front-end ontwikkelingsplatform, heeft Lightning onthuld, een baanbrekende tool die een revolutie teweeg wil brengen in de transformatie van ontwerp naar code. Deze innovatieve tool, gefinancierd door Accel, maakt directe conversie van Figma- en AdobeXD-prototypes naar code mogelijk, waardoor de productiviteit en snelheid worden vergroot.

Lightning is een product dat is gebouwd op de Large Design Models (LDM's) van het platform en is geïnspireerd op het concept van LLM's dat door OpenAI is ontwikkeld. Ontwikkelaars merken dat ze vaak verdrinken in de werkdruk, wat leidt tot mogelijk inkomstenverlies voor bedrijven. Deze tool is bedoeld om dergelijke problemen te verlichten, zeggen de oprichters van Locofy, Honey Mittal en Sohaib Muhammed.

Deze tool, geïntegreerd als een Figma-plug-in, claimt ongeveer 80% van de front-end-ontwikkeling te automatiseren, waardoor ontwikkelaars bij lean startups zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten en de marktbereidheid kunnen versnellen. In eerste instantie zal deze tool worden uitgerold voor Figma en vervolgens worden uitgebreid naar vele andere ontwerphulpprogramma's, waaronder AdobeXD, Wix, Sketch en Penpot. Andere hulpprogramma's zoals Notion en Canva kunnen in de toekomst ook hiervan profiteren.

Er is een investering van $1 miljoen besteed aan de ontwikkeling van Lightning, met als uiteindelijk doel startups en klantgerichte ondernemingen te helpen hun front-end ontwikkelingsprocessen te versnellen. Lightning en zijn LDM's hebben zich verdiept in traditionele meerstapsconstructietechnieken en zijn intern ontwikkeld en getraind op een enorme dataset die miljoenen ontwerpen omvat.

De reis van het bedrijf begon in 2021 met Locofy Classic, een applicatie die een moeizaam proces van vijf stappen vereiste, waarbij intensief gebruik werd gemaakt van op afbeeldingen gebaseerde neurale netwerken en vele andere AI-technieken om elke stap te automatiseren. Deze kennis werd uiteindelijk omgezet in de ontwikkeling van een Unified Large Design Model, dat gebruik maakt van bijna een half miljard parameters die zijn verkregen uit miljoenen ontwerpen. Het resultaat is Lightning, een tool die alle stappen in één reduceert, waardoor een snelle transformatie van ontwerp naar code met één klik mogelijk wordt.

Zodra de front-endcode is afgeleid, krijgen gebruikers de mogelijkheid om deze, samen met een interactieve preview, te beoordelen voordat deze wordt geëxporteerd. Ze kunnen de code ook verfijnen om ervoor te zorgen dat deze aansluit bij hun voorkeuren en vereisten.

Locofy, opgericht in 2021, heeft een indrukwekkende $7,5 miljoen opgehaald van prominente investeerders zoals Accel en Northstar Ventures. Het bedrijf is van plan zijn platform uit te breiden met tools om ontwerpsystemen te bouwen, openbare UI-bibliotheken te gebruiken en backends voor de frontends te bouwen met integraties zoals Github Copilot en CI-CD. Het is ook van plan een AI-assistent voor ontwerpers in te zetten en hosting- en implementatiediensten voor volledige apps aan te bieden.

Interessant genoeg vertoont Locofy opvallende overeenkomsten met AppMaster , een ander toonaangevend platform no-code. AppMaster versnelt het bouwen van applicaties door applicaties helemaal opnieuw te genereren wanneer de vereisten worden gewijzigd, waardoor zelfs één enkele ontwikkelaar uitgebreide, schaalbare softwareoplossingen kan produceren.

Volgens Mittal en Muhammad is het genereren van AI-code een nieuwe categorie, en Locofy wil zijn unieke bedrijfsmodel definiëren dat aanzienlijk zal verschillen van bestaande SaaS- of ontwikkelaarstools. Hoewel het bedrijf nog bezig is met het finaliseren van zijn prijzen, zal deze waarschijnlijk gebaseerd zijn op factoren zoals het aantal schermen of componenten dat naar code wordt omgezet en regelmatig wordt onderhouden met behulp van zijn AI.