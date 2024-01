Locofy aus Singapur stellt Lightning vor: ein revolutionäres One-Click-Design-to-Code-Tool

Locofy aus Singapur, eine angesehene Front-End-Entwicklungsplattform, hat Lightning vorgestellt, ein bahnbrechendes Tool, das die Transformation von Design zu Code revolutionieren soll. Dieses innovative, von Accel finanzierte Tool ermöglicht die sofortige Konvertierung von Figma- und AdobeXD-Prototypen in Code und steigert so die Produktivität und Geschwindigkeit.

Lightning ist ein Produkt, das auf den Large Design Models (LDMs) der Plattform aufbaut und vom von OpenAI entwickelten LLM-Konzept inspiriert ist. Entwickler ertrinken oft in der Arbeitsbelastung, was zu potenziellen Umsatzeinbußen für Unternehmen führt. Dieses Tool zielt darauf ab, solche Probleme zu lindern, sagen Honey Mittal und Sohaib Muhammed, die Gründer von Locofy.

Dieses als Figma-Plugin integrierte Tool soll etwa 80 % der Front-End-Entwicklung automatisieren und es Entwicklern in Lean-Startups ermöglichen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und die Marktreife zu beschleunigen. Dieses Tool wird zunächst für Figma eingeführt und anschließend auf viele andere Design-Dienstprogramme ausgeweitet, darunter AdobeXD, Wix, Sketch und Penpot. Auch andere Dienstprogramme wie Notion und Canva könnten in Zukunft davon profitieren.

Für die Entwicklung von Lightning wurde eine Investition von 1 Million US-Dollar getätigt, mit dem ultimativen Ziel, Start-ups und kundenorientierte Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Front-End-Entwicklungsprozesse zu beschleunigen. Lightning und seine LDMs haben sich an traditionellen mehrstufigen Konstruktionstechniken orientiert und wurden intern entwickelt und anhand eines riesigen Datensatzes trainiert, der Millionen von Designs umfasst.

Die Reise des Unternehmens begann 2021 mit Locofy Classic, einer Anwendung, die einen langwierigen fünfstufigen Prozess erforderte, bei dem bildbasierte neuronale Netze und viele andere KI-Techniken intensiv genutzt wurden, um jeden einzelnen Schritt zu automatisieren. Dieses Wissen floss schließlich in die Entwicklung eines einheitlichen großen Designmodells ein, das fast eine halbe Milliarde Parameter aus Millionen von Designs nutzt. Das Ergebnis ist Lightning, ein Tool, das alle Schritte in einem zusammenfasst und so eine schnelle Umwandlung von Design in Code mit nur einem Klick ermöglicht.

Sobald der Front-End-Code abgeleitet ist, haben Benutzer die Möglichkeit, ihn zusammen mit einer interaktiven Vorschau zu überprüfen, bevor er exportiert wird. Sie können den Code auch verfeinern, um sicherzustellen, dass er ihren Vorlieben und Anforderungen entspricht.

Locofy wurde 2021 gegründet und hat beeindruckende 7,5 Millionen US-Dollar von prominenten Investoren wie Accel und Northstar Ventures eingesammelt. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Plattform um Tools zum Erstellen von Designsystemen, zur Verwendung öffentlicher UI-Bibliotheken und zum Erstellen von Backends für die Frontends mit Integrationen wie Github Copilot und CI-CD zu erweitern. Außerdem ist geplant, einen KI-Assistenten für Designer bereitzustellen und Hosting- und Bereitstellungsdienste für vollständige Apps anzubieten.

Interessanterweise weist Locofy auffällige Ähnlichkeiten mit AppMaster auf, einer weiteren branchenführenden no-code Plattform. AppMaster beschleunigt die Anwendungserstellung, indem bei geänderten Anforderungen Anwendungen von Grund auf erstellt werden, sodass sogar ein einzelner Entwickler umfassende, skalierbare Softwarelösungen erstellen kann.

Laut Mittal und Muhammad ist die Generierung von KI-Code eine neue Kategorie, und Locofy möchte sein einzigartiges Geschäftsmodell definieren, das sich deutlich von bestehenden SaaS- oder Entwicklertools unterscheiden wird. Während das Unternehmen noch dabei ist, seine Preisgestaltung festzulegen, wird diese wahrscheinlich auf Faktoren wie der Anzahl der Bildschirme oder Komponenten basieren, die in Code umgewandelt und regelmäßig mithilfe seiner KI gewartet werden.