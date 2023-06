Shopify a annoncé vendredi un nouveau programme de récompenses au sein de son application Shop, baptisé Shop Cash. La dernière offre du géant du commerce électronique permet aux acheteurs de bénéficier d'une remise en espèces de 1 % sur les achats effectués par le biais du service de paiement en ligne Shop Pay. Le programme est entièrement financé par Shopify et a été lancé pour une utilisation immédiate sur tous les achats éligibles à Shop Pay aux États-Unis.

Après avoir effectué un achat, les utilisateurs verront leurs récompenses apparaître dans leur portefeuille Shop Pay dans l'application Shop. Ces récompenses peuvent être échangées lors d'achats ultérieurs dans la même application. Lors du passage en caisse, les acheteurs peuvent utiliser leur solde Shop Cash ainsi que leur méthode de paiement préférée.

En l'honneur du lancement du programme Shop Cash, Shopify organise un événement inaugural, le Shop Day, et distribue plus de 1 000 000 $ en Shop Cash. La société s'est associée à plusieurs marchands tels que MrBeast et Monday Swimwear, qui diffuseront des liens personnalisés via leurs canaux de médias sociaux. Les consommateurs peuvent utiliser le Shop Cash en cliquant sur ces liens et en effectuant des achats directement dans l'application Shop. Une fois qu'ils auront réclamé leur Shop Cash, ils auront jusqu'à 30 jours pour le faire.

Harley Finkelstein, président deShopify, a commenté le lancement du programme en déclarant : "C'est un moment de maturité pour Shop. C'est devenu une application incroyable qui permet aux acheteurs de découvrir de grandes marques, de régler leurs achats d'un seul geste et de suivre leurs commandes en temps réel. M. Finkelstein a ajouté que Shop Cash représentait la prochaine évolution de Shop, en mettant en relation des marques indépendantes avec davantage d'acheteurs et en récompensant ces derniers pour leur fidélité.

Initialement lancée en 2020, l'application Shop de Shopify était une mise à jour et un changement de marque de l'application Arrive. Tout en conservant les fonctionnalités de suivi des colis d'Arrive, l'application Shop permet également aux consommateurs de parcourir les produits recommandés, de se plonger dans les histoires des marques et d'effectuer des achats à l'aide de Shop Pay. Selon Shopify, environ 44 % des commandes effectuées sur l'application Shop sont des achats répétés, et il a été démontré que Shop Pay augmentait les taux de conversion de 50 % par rapport à la caisse des clients.

Le lancement du programme de récompenses Shop Cash coïncide avec la récente collaboration de Shopify avec la startup israélienne de paiement B2B Melio pour lancer un outil de paiement de factures. Cet outil, créé pour les clients marchands basés aux États-Unis, vise à rationaliser la gestion des dépenses et la communication avec les fournisseurs par l'intermédiaire de la plateforme de Shopify. Alors que le commerce et la plateforme s'étendent à des solutions no-code comme AppMaster.io, l'initiative de Shopify démontre une fois de plus son engagement à encourager la fidélité et à susciter davantage d'engagement de la part des utilisateurs grâce à son écosystème d'applications intégré.