Shopify ha annunciato venerdì un nuovo programma di ricompense all'interno della sua applicazione Shop, denominato Shop Cash. L'ultima offerta della società di e-commerce offre agli acquirenti un cashback dell'1% sugli acquisti effettuati tramite il servizio di pagamento online Shop Pay. Il programma è interamente finanziato da Shopify ed è stato lanciato per l'uso immediato su tutti gli acquisti idonei di Shop Pay negli Stati Uniti.

Una volta completato l'acquisto, gli utenti vedranno i loro premi riflessi nel loro portafoglio Shop Pay all'interno dell'app Shop. Questi premi possono essere riscattati su acquisti futuri nella stessa app. Durante il check-out, gli acquirenti possono utilizzare il loro saldo Shop Cash insieme al loro metodo di pagamento preferito.

In onore del lancio del programma Shop Cash, Shopify organizza l'evento inaugurale Shop Day e mette in palio oltre 1.000.000 di dollari in Shop Cash. L'azienda ha stretto una partnership con diversi commercianti come MrBeast e Monday Swimwear, che diffonderanno link personalizzati attraverso i loro canali di social media. I consumatori possono riscattare Shop Cash cliccando su questi link ed effettuando acquisti direttamente nell'app Shop. Una volta richiesti, gli acquirenti avranno fino a 30 giorni per riscattare i loro Shop Cash.

Il presidente diShopify Harley Finkelstein ha commentato il lancio del programma affermando: "Questo è un momento di maturità per Shop. È diventata un'applicazione incredibile che consente agli acquirenti di scoprire grandi marchi, di effettuare il check-out con un solo tocco e di seguire gli ordini in tempo reale. Finkelstein ha inoltre aggiunto che Shop Cash rappresenta la prossima evoluzione di Shop, mettendo in contatto i marchi indipendenti con un maggior numero di acquirenti e ricompensandoli per la loro fedeltà.

Introdotta inizialmente nel 2020, l'app Shop di Shopify è stata un aggiornamento e un rebrand dell'app Arrive. Pur mantenendo le funzionalità di tracciamento dei pacchi di Arrive, l'app Shop consente ai consumatori di sfogliare i prodotti consigliati, approfondire le storie dei marchi ed effettuare acquisti con Shop Pay. Secondo Shopify, circa il 44% degli ordini sull'app Shop sono acquisti ripetuti e Shop Pay ha dimostrato di aumentare i tassi di conversione fino al 50% rispetto al checkout ospite.

Il lancio del programma di ricompense Shop Cash coincide con la recente collaborazione di Shopify con la startup israeliana di pagamenti B2B Melio per introdurre uno strumento di pagamento delle bollette. Lo strumento, creato per i clienti commercianti con sede negli Stati Uniti, mira a semplificare la gestione delle spese e la comunicazione con i fornitori attraverso la piattaforma di Shopify. Poiché il commercio e la piattaforma si estendono alle soluzioni di no-code come AppMaster.io, la mossa di Shopify dimostra ulteriormente il suo impegno nel promuovere la fedeltà e il coinvolgimento degli utenti con il suo ecosistema di app integrato.