Shopify heeft vrijdag een nieuw beloningsprogramma aangekondigd binnen zijn Shop app, genaamd Shop Cash. Het nieuwste aanbod van de e-commerce krachtpatser biedt shoppers 1% cashback op aankopen via de Shop Pay online checkout service. Het programma wordt volledig gefinancierd door Shopify en is gelanceerd voor onmiddellijk gebruik op alle in aanmerking komende Shop Pay aankopen in de Verenigde Staten.

Na het afronden van een aankoop zien gebruikers hun beloningen terug in hun Shop Pay portemonnee in de Shop app. Deze beloningen kunnen worden ingewisseld voor toekomstige aankopen in dezelfde app. Bij het afrekenen kunnen shoppers hun Shop Cash saldo gebruiken samen met de betaalmethode van hun voorkeur.

Ter ere van de lancering van het Shop Cash programma organiseert Shopify een eerste Shop Day evenement en geeft meer dan $1.000.000 aan Shop Cash weg. Het bedrijf werkt samen met verschillende winkeliers zoals MrBeast en Monday Swimwear, die aangepaste links zullen verspreiden via hun sociale mediakanalen. Consumenten kunnen Shop Cash inwisselen door op deze links te klikken en direct in de Shop-app aankopen te doen. Eenmaal geclaimd, hebben shoppers tot 30 dagen de tijd om hun Shop Cash in te wisselen.

Harley Finkelstein, President vanShopify, zei over de lancering van het programma: "Dit is het moment waarop Shop volwassen wordt. Het is een ongelooflijke app geworden waarmee shoppers geweldige merken kunnen ontdekken, met één tik kunnen afrekenen en bestellingen in realtime kunnen volgen. Finkelstein voegde er verder aan toe dat Shop Cash de volgende evolutie van Shop vertegenwoordigt , waarbij onafhankelijke merken met meer shoppers in contact worden gebracht en die shoppers worden beloond omdat ze trouwe fans zijn.

Shopify's Shop app werd oorspronkelijk geïntroduceerd in 2020 en was een update en rebranding van de Arrive app. Terwijl de pakket-tracking mogelijkheden van Arrive behouden blijven, stelt de Shop app consumenten ook in staat om door aanbevolen producten te bladeren, zich te verdiepen in merkverhalen en aankopen te doen met behulp van Shop Pay. Volgens Shopify zijn ongeveer 44% van de bestellingen op de Shop app herhalingsaankopen en blijkt Shop Pay de conversie met wel 50% te verhogen in vergelijking met afrekenen met een gast.

De lancering van het Shop Cash-beloningsprogramma valt samen met Shopify's recente samenwerking met de Israëlische B2B-betalingsstartup Melio om een tool voor het betalen van facturen te introduceren. De tool is gemaakt voor klanten in de Verenigde Staten en is bedoeld om het beheer van onkosten en de communicatie met leveranciers via het Shopify-platform te stroomlijnen. Nu de handel en het platform zich uitbreiden naar no-code oplossingen zoals AppMaster.io, toont de stap van Shopify verder hun toewijding aan om loyaliteit te bevorderen en meer gebruikersbetrokkenheid te stimuleren met hun geïntegreerde app ecosysteem.