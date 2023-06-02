Shopify Cuma günü Shop uygulamasında Shop Cash adlı yeni bir ödül programı duyurdu. E-ticaret devinin en son teklifi, alışveriş yapanlara Shop Pay çevrimiçi ödeme hizmeti aracılığıyla yapılan alışverişlerde %1 para iadesi sağlıyor. Program tamamen Shopify tarafından finanse edilmektedir ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm uygun Shop Pay satın alımlarında anında kullanılmak üzere başlatılmıştır.

Kullanıcılar, bir satın alma işlemini tamamladıktan sonra ödüllerinin Shop uygulamasındaki Shop Pay cüzdanlarına yansıdığını görecek. Bu ödüller, aynı uygulamada gelecekteki satın alımlarda kullanılabilir. Alışveriş yapanlar ödeme yaparken Shop Cash bakiyelerini tercih ettikleri ödeme yöntemiyle birlikte kullanabilirler.

Shop Cash programının lansmanı şerefine Shopify, ilk Shop Day etkinliğine ev sahipliği yapıyor ve 1.000.000 dolardan fazla Shop Cash dağıtıyor. Şirket, sosyal medya kanalları aracılığıyla özel bağlantılar yayacak olan MrBeast ve Monday Swimwear gibi birkaç tüccarla ortaklık kurdu. Tüketiciler, bu bağlantıları tıklayarak ve doğrudan Shop uygulamasında alışveriş yaparak Shop Cash kullanabilirler. Talep edildikten sonra, alışveriş yapanların Shop Cash kullanmak için 30 günü olacaktır.

Shopify Başkanı Harley Finkelstein, programın lansmanı hakkında yorum yaptı ve "Bu, Shop için bir reşit olma anı" dedi. Alışveriş yapanların harika markaları keşfetmesine, tek dokunuşla ödeme yapmasına ve siparişleri gerçek zamanlı olarak takip etmesine olanak tanıyan inanılmaz bir uygulama haline geldi. Finkelstein ayrıca, Shop Cash Shop, bağımsız markaları daha fazla müşteriyle buluşturduğunu ve bu müşterileri sadık hayranlar oldukları için ödüllendirdiğini ekledi.

İlk olarak 2020'de kullanıma sunulan Shopify Shop uygulaması, Arrive uygulamasının bir güncellemesi ve yeniden markalaşmasıydı. Shop uygulaması, Arrive'ın paket izleme özelliklerini korurken, tüketicilerin Shop Pay kullanarak önerilen ürünlere göz atmasına, marka hikayelerini araştırmasına ve alışveriş yapmasına da olanak tanır. Shopify göre Shop uygulamasındaki siparişlerin yaklaşık %44'ü tekrarlanan satın almalardır ve Shop Pay, misafir ödemesine kıyasla dönüşüm oranlarını %50'ye kadar artırdığı gösterilmiştir.

Shop Cash ödül programının lansmanı, Shopify bir fatura ödeme aracı sunmak için İsrailli B2B ödeme girişimi Melio ile yakın zamanda yaptığı işbirliğiyle aynı zamana denk geliyor. ABD merkezli ticari müşteriler için oluşturulan araç, Shopify platformu aracılığıyla gider yönetimini ve satıcı iletişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ticaret ve platform, AppMaster.io gibi no-code çözümlere doğru genişledikçe, Shopify hamlesi, entegre uygulama ekosistemiyle sadakati artırma ve daha fazla kullanıcı etkileşimi sağlama konusundaki kararlılıklarını daha da ortaya koyuyor.