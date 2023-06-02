Shopify周五宣布在其Shop应用中推出一项新的奖励计划，称为Shop Cash。这家电子商务巨头的最新产品为购物者通过Shop Pay在线结账服务购买的商品提供1%的现金返还。该计划完全由Shopify提供资金，并已启动，可立即用于美国所有符合条件的Shop Pay购物。

完成购买后，用户将看到他们的奖励反映在Shop应用中的Shop Pay钱包中。这些奖励可以在同一应用中的未来购物中兑换。在结账时，购物者可以利用他们的 "商店现金 "余额和他们的首选支付方式。

为了纪念Shop Cash计划的推出，Shopify正在举办首届购物日活动，并送出超过100万美元的Shop Cash。该公司已与MrBeast和Monday Swimwear等几家商户合作，他们将通过其社交媒体渠道传播定制链接。消费者可以通过点击这些链接，直接在商店应用程序中进行购买来兑换商店现金。一旦被认领，购物者将有30天的时间来赎回他们的Shop Cash。

Shopify总裁哈雷-芬克尔斯坦（Harley Finkelstein）对该计划的推出发表评论说："这是Shop的一个时代来临的时刻。它已经成为一个令人难以置信的应用程序，使购物者能够发现伟大的品牌，只需点击一下就能结账，并实时跟踪订单。Finkelstein进一步补充说，Shop Cash代表了Shop的下一步发展，将独立品牌与更多购物者联系起来，并对这些购物者的忠实粉丝进行奖励。

Shopify的Shop应用最初于2020年推出，是对Arrive应用的更新和重塑。在保持Arrive的包装追踪功能的同时，Shop应用还使消费者能够浏览推荐产品，深入了解品牌故事，并使用Shop Pay进行购买。据Shopify称，Shop应用中约有44%的订单是重复购买的，而Shop Pay已被证明比客人结账的转换率提高了50%。

Shop Cash奖励计划的推出与Shopify最近与以色列B2B支付创业公司Melio合作推出的账单支付工具相吻合。该工具是为美国的商家客户创建的，旨在通过Shopify的平台简化费用管理和供应商沟通。随着商务和平台扩展到AppMaster.io等no-code 解决方案，Shopify此举进一步表明他们致力于培养忠诚度，并通过其综合应用生态系统推动更多的用户参与。