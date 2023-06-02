أعلنت Shopify يوم الجمعة عن برنامج مكافآت جديد داخل تطبيق Shop الخاص بها ، يطلق عليه Shop Cash . يوفر أحدث عروض التجارة الإلكترونية للمتسوقين استردادًا نقديًا بنسبة 1 ٪ على المشتريات التي تتم من خلال خدمة الدفع عبر الإنترنت Shop Pay. البرنامج ممول بالكامل من Shopify وقد تم إطلاقه للاستخدام الفوري في جميع مشتريات Shop Pay المؤهلة في الولايات المتحدة.

عند إتمام عملية الشراء ، سيرى المستخدمون أن مكافآتهم تنعكس في محافظ Shop Pay الخاصة بهم داخل تطبيق Shop. يمكن استرداد هذه المكافآت في عمليات الشراء المستقبلية في نفس التطبيق. أثناء الدفع ، يمكن للمتسوقين استخدام رصيد Shop Cash الخاص بهم مع طريقة الدفع المفضلة لديهم.

تكريمًا لإطلاق برنامج Shop Cash ، تستضيف Shopify حدثًا افتتاحيًا في يوم التسوق وتبرع بأكثر من 1،000،000 دولار في Shop Cash. دخلت الشركة في شراكة مع العديد من التجار مثل MrBeast و Monday Swimwear ، الذين سينشرون روابط مخصصة عبر قنواتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمستهلكين استرداد Shop Cash بالنقر فوق هذه الروابط وإجراء عمليات شراء مباشرة في تطبيق Shop. بمجرد المطالبة ، سيكون أمام المتسوقين ما يصل إلى 30 يومًا لاسترداد Shop Cash.

علق رئيس Shopify Harley Finkelstein على إطلاق البرنامج ، قائلاً ، هذه لحظة قادمة من Shop. لقد أصبح تطبيقًا رائعًا يتيح للمتسوقين اكتشاف العلامات التجارية الرائعة ، والسداد بنقرة واحدة ، وتتبع الطلبات في الوقت الفعلي. أضاف Finkelstein كذلك ، يمثل Shop Cash التطور التالي لـ Shop, حيث يربط العلامات التجارية المستقلة بمزيد من المتسوقين ويكافئ هؤلاء المتسوقين لكونهم معجبين مخلصين.

تم تقديم تطبيق Shopify 's Shop في البداية في عام 2020 ، وكان تحديثًا وإعادة تسمية لتطبيق Arrive. مع الحفاظ على إمكانيات تتبع الطرود الخاصة بـ Arrive ، يتيح تطبيق Shop للمستهلكين أيضًا تصفح المنتجات الموصى بها والتعمق في قصص العلامات التجارية وإجراء عمليات شراء باستخدام Shop Pay. وفقًا لـ Shopify ، حوالي 44٪ من الطلبات على تطبيق Shop هي عمليات شراء متكررة ، وقد ثبت أن Shop Pay يزيد من معدلات التحويل بنسبة تصل إلى 50٪ مقارنةً بتسجيل خروج الضيف.

يتزامن إطلاق برنامج مكافآت Shop Cash مع تعاون Shopify الأخير مع شركة Melio الإسرائيلية للدفع B2B لتقديم أداة دفع الفواتير. تهدف الأداة ، التي تم إنشاؤها لعملاء التجار المقيمين في الولايات المتحدة ، إلى تبسيط إدارة النفقات والتواصل مع البائعين عبر منصة Shopify. نظرًا لأن التجارة والمنصة تمتد إلى حلول no-code مثل AppMaster.io ، فإن خطوة Shopify توضح بشكل أكبر التزامها بتعزيز الولاء ودفع المزيد من مشاركة المستخدم من خلال نظامها المتكامل للتطبيقات.