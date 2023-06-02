В пятницу компанияShopify объявила о новой программе вознаграждений в своем приложении Shop, получившей название Shop Cash. Последнее предложение компании, занимающейся электронной коммерцией, предоставляет покупателям 1% cashback на покупки, сделанные через службу онлайн-касс Shop Pay. Программа полностью финансируется Shopify и была запущена для немедленного использования на все покупки, соответствующие требованиям Shop Pay в США.

После совершения покупки пользователи увидят, как их вознаграждения отражаются в их кошельках Shop Pay в приложении Shop. Эти вознаграждения могут быть использованы при последующих покупках в том же приложении. При оформлении заказа покупатели могут использовать свой баланс Shop Cash вместе с предпочтительным способом оплаты.

В честь запуска программы Shop Cash компания Shopify проводит инаугурационное мероприятие Shop Day и разыгрывает более $1 000 000 в Shop Cash. Компания сотрудничает с несколькими продавцами, такими как MrBeast и Monday Swimwear, которые будут распространять пользовательские ссылки через свои каналы социальных сетей. Потребители могут использовать Shop Cash, переходя по этим ссылкам и совершая покупки непосредственно в приложении Shop. После получения заявки у покупателей будет до 30 дней, чтобы воспользоваться своими Shop Cash.

ПрезидентShopify Харли Финкельштейн прокомментировал запуск программы, заявив: "Это момент совершеннолетия для Shop. Он стал невероятным приложением, которое позволяет покупателям открывать для себя великие бренды, оформлять покупки одним касанием и отслеживать заказы в режиме реального времени". Финкельштейн также добавил, что Shop Cash представляет собой следующую эволюцию Shop, соединяя независимые бренды с большим количеством покупателей и вознаграждая их за лояльность.

Первоначально представленное в 2020 году приложение Shopify Shop было обновлением и ребрендингом приложения Arrive. Сохранив возможности Arrive по отслеживанию посылок, приложение Shop также позволяет потребителям просматривать рекомендуемые товары, изучать истории брендов и совершать покупки с помощью Shop Pay. По данным Shopify, около 44% заказов в приложении Shop - это повторные покупки, а Shop Pay, как показывает практика, увеличивает конверсию на 50% по сравнению с гостевой кассой.

Запуск программы вознаграждений Shop Cash совпадает с недавним сотрудничеством Shopify с израильским B2B-платежным стартапом Melio по внедрению инструмента оплаты счетов. Этот инструмент, созданный для клиентов торговых предприятий в США, призван упростить управление расходами и общение с поставщиками через платформу Shopify. Поскольку коммерция и платформа распространяются на решения no-code, такие как AppMaster.io, этот шаг Shopify еще раз демонстрирует их стремление к укреплению лояльности и повышению вовлеченности пользователей с помощью своей интегрированной экосистемы приложений.