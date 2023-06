Shopify ogłosił w piątek nowy program nagród w swojej aplikacji Shop, nazwany Shop Cash. Najnowsza oferta potęgi e-commerce zapewnia kupującym 1% zwrotu gotówki za zakupy dokonane za pośrednictwem usługi płatności online Shop Pay. Program jest w całości finansowany przez Shopify i został uruchomiony do natychmiastowego wykorzystania przy wszystkich kwalifikujących się zakupach Shop Pay w Stanach Zjednoczonych.

Po dokonaniu zakupu użytkownicy zobaczą swoje nagrody odzwierciedlone w portfelach Shop Pay w aplikacji Shop. Nagrody te można wymienić na przyszłe zakupy w tej samej aplikacji. Podczas dokonywania zakupów kupujący mogą wykorzystać saldo Shop Cash wraz z preferowaną metodą płatności.

Aby uczcić uruchomienie programu Shop Cash, Shopify organizuje inauguracyjne wydarzenie Shop Day i rozdaje ponad 1 000 000 USD w Shop Cash. Firma nawiązała współpracę z kilkoma sprzedawcami, takimi jak MrBeast i Monday Swimwear, którzy będą rozpowszechniać niestandardowe linki za pośrednictwem swoich kanałów mediów społecznościowych. Konsumenci mogą zrealizować Shop Cash, klikając te linki i dokonując zakupów bezpośrednio w aplikacji Shop. Po złożeniu wniosku kupujący będą mieli do 30 dni na wykorzystanie Shop Cash.

PrezesShopify, Harley Finkelstein, skomentował uruchomienie programu, stwierdzając: "To moment, w którym Shop staje się pełnoletni. Stała się niesamowitą aplikacją, która pozwala kupującym odkrywać świetne marki, dokonywać zakupów jednym dotknięciem i śledzić zamówienia w czasie rzeczywistym. Finkelstein dodał również, że Shop Cash reprezentuje kolejną ewolucję Shop, łącząc niezależne marki z większą liczbą kupujących i nagradzając ich za bycie lojalnymi fanami.

Początkowo wprowadzona w 2020 roku aplikacja Shopify Shop była aktualizacją i rebrandingiem aplikacji Arrive. Zachowując możliwości śledzenia paczek Arrive, aplikacja Shop umożliwia również konsumentom przeglądanie polecanych produktów, zagłębianie się w historie marek i dokonywanie zakupów za pomocą Shop Pay. Według Shopify około 44% zamówień w aplikacji Shop to zakupy powtórne, a Shop Pay zwiększa współczynnik konwersji nawet o 50% w porównaniu z płatnościami dokonywanymi przez gościa.

Uruchomienie programu nagród Shop Cash zbiega się w czasie z niedawną współpracą Shopify z izraelskim startupem płatności B2B Melio w celu wprowadzenia narzędzia do płatności rachunków. Narzędzie to, stworzone dla amerykańskich klientów handlowych, ma na celu usprawnienie zarządzania wydatkami i komunikacji z dostawcami za pośrednictwem platformy Shopify. Ponieważ handel i platforma rozszerza się na rozwiązania no-code, takie jak AppMaster.io, posunięcie Shopify dodatkowo demonstruje ich zaangażowanie we wspieranie lojalności i zwiększanie zaangażowania użytkowników dzięki zintegrowanemu ekosystemowi aplikacji.