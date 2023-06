A Shopify anunciou na sexta-feira um novo programa de recompensas na sua aplicação Shop, denominado Shop Cash. A mais recente oferta da potência do comércio electrónico oferece aos compradores 1% de cashback nas compras efectuadas através do serviço de checkout online Shop Pay. O programa é financiado inteiramente pelo Shopify e foi lançado para uso imediato em todas as compras elegíveis do Shop Pay nos Estados Unidos.

Após a conclusão de uma compra, os utilizadores verão as suas recompensas reflectidas nas suas carteiras Shop Pay dentro da aplicação Shop. Estas recompensas podem ser trocadas em compras futuras na mesma aplicação. Ao efectuar o check-out, os compradores podem utilizar o seu saldo Shop Cash juntamente com o seu método de pagamento preferido.

Em homenagem ao lançamento do programa Shop Cash, a Shopify está a organizar um evento inaugural do Dia da Loja e a oferecer mais de $1.000.000 em Shop Cash. A empresa fez parceria com vários comerciantes, como MrBeast e Monday Swimwear, que divulgarão links personalizados por meio de seus canais de mídia social. Os consumidores podem resgatar o Shop Cash clicando nesses links e fazendo compras directamente na aplicação Shop. Uma vez solicitado, os compradores terão até 30 dias para resgatar seu Shop Cash.

O presidenteda Shopify, Harley Finkelstein, comentou sobre o lançamento do programa, afirmando: "Este é um momento de amadurecimento para a Shop. Ele se tornou um aplicativo incrível que permite que os compradores descubram grandes marcas, façam check-out com um toque e acompanhem os pedidos em tempo real. Finkelstein acrescentou ainda que o Shop Cash representa a próxima evolução da Shop, ligando marcas independentes a mais compradores e recompensando esses compradores por serem fãs leais.

Introduzido inicialmente em 2020, o aplicativo Shopify 's Shop foi uma atualização e reformulação da marca do aplicativo Arrive. Embora mantenha os recursos de rastreamento de pacotes do Arrive, o aplicativo Shop também permite que os consumidores naveguem pelos produtos recomendados, mergulhem nas histórias da marca e façam compras usando o Shop Pay. De acordo com a Shopify, cerca de 44% das encomendas na aplicação Shop são compras repetidas, e o Shop Pay demonstrou aumentar as taxas de conversão em até 50% em comparação com o checkout do cliente.

O lançamento do programa de recompensas Shop Cash coincide com a recente colaboração da Shopify com a startup israelita de pagamentos B2B Melio para introduzir uma ferramenta de pagamento de facturas. A ferramenta, criada para clientes comerciais sediados nos EUA, tem como objectivo simplificar a gestão de despesas e a comunicação com os fornecedores através da plataforma da Shopify. À medida que o comércio e a plataforma se estendem a soluções no-code como a AppMaster.io, a iniciativa da Shopify demonstra ainda mais o seu compromisso em promover a lealdade e impulsionar um maior envolvimento do utilizador com o seu ecossistema de aplicações integrado.