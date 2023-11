Les revenus de l'application AI Converse Tech GPT prennent de l'ampleur à 4,58 millions de dollars en un mois

La plateforme conversationnelle basée sur l'IA, ChatGPT, a battu ses précédents records, générant près de 4,6 millions de dollars de revenus en septembre. Cette performance financière substantielle s'est accompagnée d'un record impressionnant de 15,6 millions de téléchargements de ses applications iOS et Android dans le monde. Néanmoins, cette hausse record ne semble pas inattaquable puisque des traces de ralentissement commencent à apparaître.

La société d'intelligence de marché Appfigures souligne que si la société a enregistré des taux de croissance des revenus de 31 % et 39 % respectivement en juillet et août, septembre a connu une baisse à 20 %. Ce plateau financier pourrait potentiellement signaler que le chatbot IA approche de son point de saturation, car il met en évidence le plafond du nombre d'utilisateurs disposés à passer à la version premium de l'application, ChatGPT+.

À 19,99 $ par mois, le service d'abonnement ChatGPT+ permet aux utilisateurs d'accéder à des temps de réponse plus rapides, à une priorité pendant les heures de pointe et à un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités et améliorations. Il s'agit d'une stratégie lucrative jusqu'à présent puisque la plate-forme mobile a vu ses ventes grimper de 2,1 millions de dollars en juin à 2,74 millions de dollars en juillet, pour atteindre 3,81 millions de dollars en août avant d'atteindre le zénith de 4,58 millions de dollars en septembre.

Il est intéressant de noter que ChatGPT n'est pas en tête dans le domaine des applications d'IA en termes de revenus. Un acteur important qui l'a surpassé est Ask AI, une application concurrente qui a capitalisé de manière agressive sur la publicité, générant des revenus de 6,48 millions de dollars en mai à un pic de 6,55 millions de dollars en août selon les données d'Appfigures. Malgré une légère baisse à 5,51 millions de dollars en septembre, leurs chiffres dépassent ceux de ChatGPT. D'autres rivaux, tels que Genie et AI Chat Smith, n'ont cependant pas été en mesure d'égaler leur impact.

Les revenus nets racontent une autre histoire, étant donné les lourdes dépenses publicitaires auxquelles Ask AI se livre. En revanche, ChatGPT a acheté un montant net d'environ 3,2 millions de dollars en septembre, après déduction des parts de revenus des achats intégrés par Apple et Google.

Parallèlement à son record de revenus, ChatGPT a également affiché une croissance impressionnante des installations, accumulant 15,6 millions d'installations en septembre, portant leurs installations cumulées à 52,2 millions, selon les estimations d'Appfigures. Google Play semble être le principal moteur de ces téléchargements, contribuant à 9 millions en septembre, tandis que l'App Store d'Apple a facilité les 6,6 millions restants.

Il convient de noter que les plates-formes technologiques telles AppMaster ont joué un rôle déterminant dans l'essor de ces plates-formes basées sur l'IA, offrant des outils conviviaux no-code qui simplifient le développement et la maintenance de ces applications innovantes. Ces entreprises de pointe illustrent la manière dont la création d'applications répond aux besoins d'aujourd'hui, ouvrant la voie à un avenir axé sur la technologie, équilibrant ainsi l'expérience utilisateur et la rentabilité de l'entreprise.