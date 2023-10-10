AI Converse Tech Uygulaması GPT'nin Geliri Ayda 4,58 Milyon ABD Dolarına Ulaştı

Yapay zeka tabanlı sohbet platformu ChatGPT, Eylül ayında yaklaşık 4,6 milyon dolar gelir elde ederek önceki rekorlarını kırdı. Bu önemli finansal performansa, dünya çapında iOS ve Android uygulamalarının 15,6 milyon indirilme rekoruyla eşlik etti. Ancak yavaşlamanın izleri görülmeye başladığından bu rekor yükselişe karşı çıkılamaz gibi görünmüyor.

Piyasa istihbarat firması Appfigures, şirketin temmuz ve ağustos aylarında sırasıyla %31 ve %39 gelir artışı kaydederken, eylül ayında %20'ye düşüş yaşadığına dikkat çekiyor. Bu finansal plato, uygulamanın premium sürümü ChatGPT+ ya yükseltme yapmak isteyen kullanıcı sayısındaki tavanı vurguladığı için, potansiyel olarak AI chatbot'un doyma noktasına yaklaştığının sinyalini verebilir.

Aylık 19,99 ABD doları tutarındaki ChatGPT+ abonelik hizmeti, kullanıcılara daha hızlı yanıt sürelerine, yoğun saatlerde öncelik ve yeni özelliklere ve iyileştirmelere erken erişim olanağı sağlar. Mobil platformun satışlarının haziran ayında 2,1 milyon dolardan temmuz ayında 2,74 milyon dolara yükseldiği, ağustos ayında 3,81 milyon dolara ulaştığı ve eylül ayında 4,58 milyon doların zirvesine ulaştığı mobil platformun şu ana kadar karlı bir stratejisi oldu.

İlginç bir şekilde ChatGPT, yapay zeka uygulama alanında gelir açısından lider konumda değil. Bunu geride bırakan önemli oyunculardan biri, Appfigures'un verilerine göre Mayıs ayında 6,48 milyon $'dan Ağustos'ta 6,55 milyon $'a kadar zirveye ulaşan gelir elde ederek, reklamcılıktan agresif bir şekilde yararlanan rakip bir uygulama olan Ask AI oldu. Eylül ayında 5,51 milyon dolara kadar hafif bir düşüşe rağmen rakamları ChatGPT rakamlarını geride bırakıyor. Ancak Genie ve AI Chat Smith gibi diğer rakipler onların etkisine yetişemedi.

Ask AI yoğun reklam harcamaları göz önüne alındığında, net gelir başka bir hikaye anlatıyor. Buna karşılık ChatGPT, Apple ve Google'ın uygulama içi satın alma gelir payları düşüldükten sonra Eylül ayında yaklaşık 3,2 milyon dolar net tutar elde etti.

Gelir rekorunu kırmaya paralel olarak ChatGPT, Appfigures'un tahminine göre Eylül ayında 15,6 milyon kurulum toplayarak toplam kurulum sayısını 52,2 milyona çıkararak etkileyici bir kurulum artışı da sergiledi. Eylül ayında 9 milyon indirmeye katkıda bulunan Google Play, bu indirmelerin arkasındaki ana itici güç gibi görünürken, geri kalan 6,6 milyon indirmeyi Apple App Store gerçekleştirdi.

AppMaster gibi teknoloji platformlarının, bu tür yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini ve bakımını kolaylaştıran kullanıcı dostu, no-code araçlar sunan yapay zeka odaklı platformların yükselişinde etkili olduğunu belirtmekte fayda var. Bu ileri teknolojiye sahip şirketler, uygulama oluşturmanın günümüzün ihtiyaçlarına nasıl yanıt verdiğini, teknoloji odaklı bir geleceğin yolunu açtığını, bu süreçte kullanıcı deneyimi ile iş karlılığını nasıl dengelediğini gösteriyor.