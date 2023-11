Los ingresos de la aplicación GPT de AI Converse Tech cobran impulso: 4,58 millones de dólares en un mes

La plataforma conversacional basada en inteligencia artificial, ChatGPT, rompió sus récords anteriores y obtuvo casi 4,6 millones de dólares en ingresos en septiembre. Este importante desempeño financiero se combinó con un impresionante récord de 15,6 millones de descargas de sus aplicaciones para iOS y Android en todo el mundo. Sin embargo, este aumento récord no parece incuestionable, ya que han comenzado a aparecer indicios de desaceleración.

La firma de inteligencia de mercado Appfigures señala que, si bien la compañía registró tasas de crecimiento de ingresos del 31% y 39% en julio y agosto respectivamente, en septiembre se produjo una caída al 20%. Este estancamiento financiero podría indicar que el chatbot de IA se está acercando a su punto de saturación, ya que resalta el límite en la cantidad de usuarios dispuestos a actualizar a la versión premium de la aplicación, ChatGPT+.

Por $19,99 al mes, el servicio de suscripción ChatGPT+ brinda a los usuarios acceso a tiempos de respuesta más rápidos, prioridad durante las horas pico y acceso temprano a nuevas funciones y mejoras. Esta ha sido una estrategia lucrativa hasta ahora, ya que las ventas de la plataforma móvil aumentaron de 2,1 millones de dólares en junio a 2,74 millones de dólares en julio, alcanzando los 3,81 millones de dólares en agosto antes de alcanzar el cenit de 4,58 millones de dólares en septiembre.

Curiosamente, ChatGPT no ocupa el liderazgo en el campo de las aplicaciones de IA en términos de ingresos. Un jugador importante que lo ha superado es Ask AI, una aplicación competidora que ha capitalizado agresivamente la publicidad, generando ingresos desde 6,48 millones de dólares en mayo hasta un máximo de 6,55 millones de dólares en agosto, según datos de Appfigures. A pesar de una ligera caída a 5,51 millones de dólares en septiembre, sus cifras superan a las de ChatGPT. Sin embargo, otros rivales, como Genie y AI Chat Smith, no han podido igualar su impacto.

Los ingresos netos cuentan otra historia, dado el fuerte gasto publicitario que realiza Ask AI. Por el contrario, ChatGPT obtuvo una cantidad neta de alrededor de 3,2 millones de dólares en septiembre, después de la deducción de la participación en los ingresos por compras dentro de la aplicación por parte de Apple y Google.

Paralelamente a romper su récord de ingresos, ChatGPT también mostró un impresionante crecimiento de instalaciones, acumulando 15,6 millones de instalaciones en septiembre, lo que elevó sus instalaciones acumuladas a la friolera de 52,2 millones, según lo estimado por Appfigures. Google Play parecía ser el principal impulsor de estas descargas, contribuyendo con 9 millones en septiembre, mientras que la App Store de Apple facilitó los 6,6 millones restantes.

